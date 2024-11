Mónica García defiende que su ley contra el tabaco beneficia a los gays: «Fuman más»

El Ministerio de Sanidad, cartera de Mónica García, defiende que el real decreto por el que se regulan determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco -que se encuentra en audiencia e información pública- beneficia directamente a las personas del colectivo LGTBI, ya que «el consumo de tabaco y productos relacionados es mayor» en esta comunidad.

Este real decreto modifica el Real Decreto 579/2017, de 9 de junio, para mejorar la normativa aplicable a los productos de tabaco y para ofrecer un innovador cuerpo normativo a la amplia oferta de productos relacionados desprovistos actualmente de la debida reglamentación sanitaria en aras a la protección efectiva del consumidor. Así, el real decreto impulsado por Mónica García regula determinados aspectos relacionados con la fabricación y la comercialización de los productos del tabaco y de los productos relacionados. Entre estos últimos cabe destacar, al regularse por primera vez desde el punto de vista de la salud pública, las bolsas de nicotina y los productos a base de hierbas calentadas

«La prevalencia en el consumo de tabaco y productos relacionados es mayor en la comunidad LGTBI+ en comparación con la población en general. Estas diferencias son más acusadas en los tramos de edad correspondientes a jóvenes y adolescentes», reza el texto impulsado por el ministerio de Mónica García. Además, justifica la necesidad de esta modificación normativa en como afecta la publicidad de este tipo de productos al colectivo. «También algunos estudios apuntan a que la comunidad LGTBI+ está más expuesta a los impactos publicitarios recibidos en las redes sociales. Siendo precisamente las redes sociales los principales canales de publicidad de los productos relacionados, esto supondría una mayor vulnerabilidad para este grupo», aseveran.

Recaídas en el tabaco

La Asociación Española de usuarios de Vaporizadores Personales (Anesvap) advierten de que la prohibición de sabores que propone Mónica García va a llevar a miles de recaídas de personas que ya habían dejado el tabaco gracias al vapeo. «No entendemos qué pretende el Ministerio de Sanidad con una prohibición tan restrictiva de sabores en el vapeo. Los líquidos con sabores afrutados o dulces no son ni más tóxicos ni más adictivos que los sabores a tabaco concepto, por otro lado, del todo absurdo, ya que cada marca de tabaco tiene el suyo propio y no existe científicamente eso que se denomina un sabor a tabaco como tal» ha explicado la presidenta de Anesvap, Ángeles Muntadas-Prim Lafita.

«Lo que esta prohibición hará, sin ningún género de dudas, es que muchos adultos que fuman, ni se planteen utilizar estas alternativas menos dañinas para dejar su tabaquismo. Con estas nuevas medidas veremos también cientos de miles de recaídas en personas que ya habían dejado de fumar gracias al vapeo. Obviamente, y como ya ocurre en otros países, enfrentaremos paulatinamente lo que se convertirá en un gran mercado ilegal que afectará tanto a la salud de quienes en él consuman, como a unas arcas del Estado que ya no recaudarán impuestos», ha añadido.

Por otro lado, los usuarios de vapeadores recuerdan que todos los componentes aromatizantes utilizados en el vapeo están estrictamente regulados, lo que garantiza su seguridad al prohibirse cualquier uso de sustancias que puedan, aunque sea remotamente, considerarse mínimamente tóxicas. Es por ello, según los usuarios, que su prohibición cobra poco sentido en el ámbito de la seguridad del consumidor. Esto tampoco justifica la decisión de no prohibir aquellos sabores tabaquiles, ya que estos, en su elaboración, utilizan las mismas sustancias químicas (por otro lado, ampliamente utilizadas en otros sectores como el alimentario).

«Su prohibición no sólo da la espalda a la experiencia de millones de usuarios en todo el mundo, sino también a la comunidad científica, que ha concluido una y otra vez la enorme utilidad del uso de sabores en el vapeo para conseguir dejar de fumar» subrayan desde la asociación. Desde Anesvap, apuntan que el verdadero problema con el aumento del consumo de cigarrillos electrónicos por parte de menores de edad no son los sabores como tal sino la facilidad de su compra y disponibilidad. «Estamos plenamente comprometidos con la protección del menor, pero esto no puede ser a costa de millones de personas en el mundo que están intentando dejar de fumar» concluye la presidenta de Anesvap.