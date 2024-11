José Luis Martínez-Almeida hace una sorprendente confesión en ‘El Hormiguero’ sobre Teresa Urquijo

Tras la visita de Chenoa y el emocionante momento que se vivió el lunes con la carta de una espectadora, El Hormiguero ha recibido este martes a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid. El político ha podido hablar de cómo fue su experiencia al gestionar una DANA y un gran temporal como fue Filomena, por lo que ha sido inevitable hablar de la tragedia vivida en Valencia por culpa de las riadas. Pero también hubo tiempo en la charla para hablar de su faceta más personal, especialmente después de su boda con Teresa Urquijo el pasado mes de abril. El alcalde ha tenido que cambiar por completo su vida y adaptarse a la de casada después de 49 años como soltero, lo que ha dejado claro que tiene muchas cosas buenas, pero también algunos pequeños inconvenientes.

En confianza total, el invitado a explicado ante las cámaras que se conocieron por casualidades de la vida gracias a coincidir en varios actos y debido a sus profesiones tuvieron que hablar en varios momentos, algo que hubiera podido quedar en una simple anécdota, pero ella decidió tomar la iniciativa. «Nos conocimos en una feria de arte porque yo entregaba unos premios. Luego nos vimos de casualidad y una tercera igual. Ella tomó la iniciativa porque me pidió el contacto. Voy a quedar mal porque cualquiera le daría el teléfono y yo le di el correo electrónico. Después cuando me escribió y me dijo de cuándo quedar y le dije que para ella tenía cualquier día. Con eso lo intenté enderezar», así ha desvelado que en un principio no estuvo muy rápido, pero que pudo reconducir la situación.

Aunque ya no confiaba en encontrar el amor en su vida, el alcalde de la capital se siente muy feliz y está intentando en todo momento «estar a la altura de una persona como Teresa» después de tantos años de soltería. Uno de los pocos inconvenientes de la vida de casado llega a la hora de despertase cada mañana: «He aprendido cosas como vestirme a oscuras. Yo madrugo más que ella y, claro, me tengo que vestir. Es un detalle, calcetines, pantalón como puedo, la corbata no sabes cómo queda pero me voy feliz de casa», ha confesado.

José Luis-Martínez Almeida sigue con sus problemas en la cocina

En su anterior visita dejó uno de los momentos más comentados gracias a que confesó ser muy «latino» a la hora de cocinar, ya que siempre tiraba de latas y apenas tiene mano con los fogones. En esta nueva entrevista ha querido dejar claro que Teresa, su mujer, es «latina plus», ya que ella es más fan de las conservas incluso que él.

«Entre los dos no hacemos un huevo frito. Tira más de latas que yo. Somos incapaces. Su madre nos regaló un robot de cocina y sirve como un jarrón. Lo sacamos de la caja y ahí está, mirándonos de adorno. Horrible», ha dicho entre risas.

El problema al que se tendrán que enfrentar en el futuro

Pese a que la convivencia es genial, el invitado de El Hormiguero y su mujer tienen una diferencia enorme en lo que al fútbol se refiere. Mientras Martínez Almeida es atlético hasta la médula, Teresa Urquijo «es muy del Madrid», por lo que los derbis y los piques serán habituales entre ellos.

«El problema es cuando lleguen los hijos. Ahí es cuando vamos a tener los problemas de verdad. Lo que estoy haciendo ahora es ceder en todo para ver si después ella tiene la generosidad de ceder solo en ese cuando lleguen los niños. Pero no lo tengo claro del todo», ha confesado.

¿Cuál es el trabajo de Teresa Urquijo, la mujer de José Luis Martínez-Almeida?

Actualmente es analista de inversión en la compañía Merlin Properties, dedicada a la adquisición y gestión de activos inmobiliarios comerciales, puesto que ocupa desde julio del año 2019, tal y como desvela en su cuenta de LinkedIn, una red social dedicada al mundo del trabajo. Tal y como ha contado el alcalde, este puesto le hizo acudir a varios actos en representación de la firma, lo que propició que se conociesen y naciese la chispa del amor.