La visita de Chenoa a El Hormiguero ha estado llena de grandes y divertidos momentos que la cantante salida de la primera edición de Operación Triunfo ha dado, como es habitual en ella. Además de presentar su nueva canción, que se podrá escuchar a partir del 22 de noviembre, Pablo Motos también ha tenido tiempo para hablar de otros temas que nada tenían que ver con la invitada. Antes de comenzar la tertulia de cómicos de los lunes, donde ya esperaban Susi Caramelo, El Monaguillo, Marron y Luis Piedrahita, el presentador ha tomado la palabra para leer la historia que una espectadora les ha querido mandar y que ha sido especialmente emocionante para todos. No es nada habitual que en el programa se lean correos o cartas que les hacen llegar los espectadores, pero esta vez era una historia muy especial.

La cantante, que es una de las invitadas clásicas del programa, dejó grandes momentos y confesiones ante las cámaras, como su pasión por vivir en el campo, algo que ha vuelto a vivir ya que se ha comprado una casa en la provincia de Segovia después de la separación de Miguel Ángel Encinas, su ex marido. También ha desvelado su truco para poder ir por la calle sin que la reconozcan, aunque los resultados no son los esperados. La artista se ha comprado una gorra con pelo rubio cosido, de esta manera pretendía pasar desaperciba cuando vaya a hacer la compra o quede con amigos. El presentador ha querido probársela para ver qué tal le quedaba y ver si podía utilizar la misma técnica, aunque en su caso no ha sido buena idea. Después ha sido la propia Chenoa la que se la ha puesto, pero se ha podido comprobar que ha sido un dinero mal invertido, ya que se la reconoce perfectamente.

«Me la puse un día para hacer la gracia con mis amigas. Me tomé un café en un bar con Antonio, un señor que no me reconoció, pero ellas sí», ha desvelado. Según ha recordado, ellas no tardaron demasiado en decirle que la habían reconocido desde la «otra acera», por lo que es mejor que abandone este sistema.

La carta que ha emocionado a Pablo Motos

Pero no todo han sido risas en el programa, también ha habido un momento de emoción cuando el presentador valenciano ha querido cortar el ritmo habitual del programa para leer la carta de una espectadora. El mensaje les había llegado hacía unos días y hablaba de una espectadora que había muerto recientemente.

Hola, Pablo. No nos conocemos, pero he pensado que te gustará conocer esta historia para empezar la semana. Es bonita y triste a la vez», comenzaba. «Esta noche ha fallecido Yolanda, la madre de mi buena amiga Natalia. Estaba sedada desde el jueves por la noche y era sólo cuestión de horas que pudiera subir para estar de nuevo con Toni, quien falleció hace apenas una semana», ha seguido.

«Quería contarte que el jueves, en el Hospital San Carlos de Madrid, antes de que ella pidiera ser sedada para evitar los terribles dolores, dijo: ‘Esperad a que vea El Hormiguero y a Garrote. Tras verlos, ya me puedo ir a descansar’», así ha terminado de leer.

Haciendo un rápido resumen, Motos ha explicado que «para ella formamos parte de su vida, nos quiere dar las gracias por el programa y espera que nos dé mucha energía para el inicio de la semana». Con esta emoción, Pablo ha querido zanjar este tema: «Le dedicamos a la memoria de Yolanda esta tertulia, y es muy bonito». Tras estas palabras, el programa ha seguido con normalidad y la tertulia de humor ha comenzado.