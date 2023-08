Te están tomando el pelo al comprar Lotería de Navidad. El engaño en el que siguen cayendo muchos

Muchas personas tienen el pensamiento erróneo de que si algo ya ha sucedido no puede volver a suceder, e incluso todo lo contrario, que si ha sucedido varias veces es más probable que vuelva a suceder. Te contamos el engaño que te has tragado siempre al comprar la Lotería de Navidad que no puedes volver a creerte nunca más… ¡toma nota!

No te creas esto al comprar Lotería de Navidad

Quienes creen en supersticiones y en otro tipo de factores piensan que, en el caso de la lotería navideña, si el Gordo cayó en 5 el año pasado, este año no puede volver a salir ese número. También se le suele dar mucha credibilidad a que los números que más han salido como terminación tienen más probabilidades de salir que los demás, pero lo cierto es que es totalmente falso.

En el sorteo de la Lotería de Navidad se meten 100.000 bolas en el bombo, una con cada número desde el 00.000 hasta el 99.999. Absolutamente todos los números están en el bombo, por lo que todos tienen exactamente las mismas posibilidades de salir, un 0,01%. Atendiendo a las probabilidades, incluso el Gordo del año anterior podría volver a salir al año siguiente, el número completo, ya que vuelve a estar en el bombo.

Cada sorteo es totalmente independiente del anterior, no se eliminan las bolas del número que ha salido ganador, por lo que no importa cuántas veces haya salido una terminación ni cuántas veces te digan que es imposible que dos años seguidos la terminación sea la misma, ya que los números están ahí, y puede salir cualquiera.

La mente hace que casi todo el mundo se crea este tipo de cosas, pero lo cierto es que no son más que leyendas sin ninguna base que van contra lo único que importa, que es el hecho de que todas las bolas están en el bombo y puede salir cualquiera.

También hay quien dice que si juegas todos los años el mismo número hay más posibilidades de que toque, pero no es así, ya que año tras año están las mismas bolas, lo que pasa es que en este caso también influye el miedo a dejar de jugar un año un número que has jugado varias veces… ¿y si toca justo este año que no lo compré?.

Ya lo sabes, a la hora de comprar la Lotería de Navidad, déjate llevar únicamente por tus preferencias y sensaciones, no te creas este tipo de cosas.