El próximo 22 de diciembre seremos testigos, una vez más, de la realización del sorteo más especial del año, el sorteo de la Lotería de Navidad. Son muchas las personas que esperan con ansias y ganas este día, a pesar de que no es de los sorteos que más dinero da, por tradición y es que, ¿quién no recuerda haberse levantado el día 22 de diciembre y escuchar a los niños de San Ildefonso cantar los números del sorteo? Es un recuerdo que todos tenemos en la mente desde que somos pequeños y que seguimos disfrutando. Ahora bien, a la hora de la verdad lo que importan son los premios y cuáles son los impuestos que tienen cada uno de ellos.

Todos sabemos que la Agencia Tributaria se llevará parte de los premios principales pero, ¿cuánto exactamente? ¿Qué dinero nos quedará después de haber pagado a Hacienda por uno de los primeros premios? A continuación te lo contamos.

Estos son los premios de la Lotería de Navidad que tienen impuestos

Los premios de menos de 40.000 euros no deberán tributar, es decir, que están exentos de impuestos. No obstante, todos los que tengan una cantidad mayor sí que deberán rendir cuentas ante Hacienda. Esto significa que los cuartos y los quintos premios no tendrán que tributar en Hacienda ya que el premio es inferior a la cantidad máxima exigida (20.000 y 6.000 euros respectivamente).

Pero los grandes premios de la Lotería de Navidad sí que tendrán que rendir cuentas y pasar por caja. Hay que tener en cuenta que el primer premio es de 400.000 euros, el segundo es de 125.000 euros, y el tercero es de 50.000 euros por décimo, por lo que no hay escapatoria. Hacienda se quedará con un 20% de esos premios en cuestión de impuestos.

¿Cuánto me queda después de haber pagado a Hacienda?

Por si no lo tenéis claro, a continuación os ponemos los ejemplos prácticos que os ayudarán a despejar todas las dudas y a saber cuánto dinero quedará finalmente.

El Gordo de Navidad: el premio de ‘El Gordo’ es de 400.000 euros por décimo. De ese dinero, los 40.000 euros primeros quedarán exentos. De los 360.000 restantes habrá que pagar el 20% a Hacienda, por lo que tendrás que decir adiós a 72.000 euros. Finalmente, de 400.000 euros, te quedarás con 328.000, que tampoco está nada mal. El segundo premio: en este caso, al ser un premio de 125.000 euros, se pagarán 17.000 euros a Hacienda, por lo que, finalmente, el premio será de 108.000 euros (recuerda que los 40.000 euros primeros están exentos de impuestos). El tercer premio: este tercer premio ofrece 50.000 euros por décimo, por lo que el precio a pagar a la Agencia Tributaria es de tan solo el 2.000 euros, especialmente teniendo en cuenta que los primeros 40.000 euros están exentos de pago. El afortunado se llevará 48.000 euros a casa.

El resto de premios, al ser más bajos de 40.000 euros, quedarán exentos de cualquier pago de impues0tos, así que no tendrás que preocuparte de tener que estar haciendo cálculos para poder pagar a la Agencia Tributaria y poder disfrutar de tu premio tranquilo.