Los famosos a los que les ha tocado la Lotería de Navidad: de la Reina Letizia a Jorge Javier

Hay famosos que han visto la suerte bien de cerca y han podido saborear en su propia piel cómo es la experiencia de que te toque un premio de la Lotería de Navidad. Entre los rostros más conocidos se encuentran Mercedes Milá, la Reina Letizia e incluso Jorge Javier Vázquez, pero no han sido los únicos afortunados. Estos son algunos famosos que les ha tocado la Lotería de Navidad y lo que han hecho con su premio.

Son varias las celebridades que han conseguido llevarse un premio de la Lotería y es que parece que el premio no siempre cae donde más se necesita. Siempre es una alegría que a uno le toque un premio y más si es en un sorteo tan sonado con el Sorteo de la Lotería de Navidad. Estos son los famosos que han conseguido algún premio de la lotería y lo que han decidido hacer con el dinero.

Reina Letizia

Es ampliamente conocido que la Reina Letizia consiguió un premio de la lotería, pero no fue la Lotería de Navidad. Los décimos de lotería realmente pertenecía tanto a ella como a su marido, el actual rey Felipe y el total del premio era de 26.592 euros y fue Miguel Grau quien les regaló los décimos como regalo de boda.

Los boletos que le regalaron iban desde el número 22.501 hasta el 22.509 y se llevaron el premio en 2004. Optaron por donar el premio a una ONG.

Nacho Guerreros

El actor Nacho Guerreros se hizo muy conocido por su papel de Coque en La que se avecina. Pudo dedicarse a su pasión después de ganar el Gordo de la Lotería en 2002. Este dinero le cambió la vida y pudo viajar a Madrid para empezar una carrera como actor.

Mercedes Milá

Mercedes Milá, como muchos trabajadores, optó por comprar lotería de Navidad con su empresa. En 2006 compró una participación de la productora en la que trabajaba, Megamedia y acabó tocando, así que acabó el año con buen sabor de boca.

Carmen Lomana

Carmen Lomana no es la más fanática de la Lotería y no suele comprar Lotería de Navidad, pero una vez le regalaron un décimo y acabó siendo premiado. Una casualidad que seguro que no se esperaba y es que ella misma cree que comprar lotería de Navidad puede traer mala suerte.

Tanta fue su sorpresa que incluso se olvidó de cobrar el premio, cuando se dio cuenta y quiso cobrarlo ya había pasado la fecha y se quedó sin dinero.

Jorge Javier Vázquez

A Jorge Javier Vázquez también le ha sonreído la fortuna con un premio menor en el sorteo. Además, cuando ganó este premio pequeño contó que no era el más partidario de compartir la noticia en el caso de ganar un gran premio, como sí que han hecho otros famosos. Los ganadores de los grandes premios reciben mucha exposición durante las fechas, pero parece que esto no sería de interés para este conocido presentador de televisión.

Estos son algunos de los famosos que han conseguido un premio de lotería, quién sabe si este año el afortunado eres tú y acabas el año con un gran premio de esos que cambian la vida.