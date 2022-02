Tu casa nueva es el lugar en el que pasará más tiempo a partir de ahora, después de invertir una buena cantidad de dinero en ello, toca hacerse con unos básicos imprescindibles. Sentirse bien al llegar a casa no solo es cuestión de energías o de estado de ánimo, pero también de tener los elementos básicos. No es necesario gastar mucho dinero inicialmente, solo encontrar aquellos elementos que conseguirán hacernos la vida más sencilla de inmediato. Si has cambiado de casa recientemente, toma nota de los 10 básicos que debes comprar, antes que nada.

Los juegos de sábanas y el edredón son básicos

La cama es uno de los lugares en los que pasaremos más tiempo, invierte en un par de juegos de sábanas que te ayuden a conseguir el confort necesario. Además de un edredón o colcha que puedas usar en invierno y decore en verano. Tendrás lo básico de la habitación, además de la cama, el somier y el cojín.

Equipa la cocina

Lo básico apa cualquier cocina, un cazo para la sopa o los platos de cuchara, una sartén, platos, vasos y cubiertos que te permitan empezar a hacer tus primeros pinitos como chef amateur. Aunque solo sea un juego de platos, vasos y cubiertos, los necesitarás, busca la opción que se adapte a tu presupuesto.

Accesorios de limpieza

La escoba, fregona y el recogedor son elementos básicos que no pueden faltar. Este trío con sus accesorios de rigor te ayudará a realizar una limpieza a fondo que debes empezar a realizar nada más llegar a tu casa nueva. Los productos de limpieza también deben estar perfectamente delimitados en tu lista de la compra.

El tendedero no puede faltar

El lugar en el que poner la ropa es esencial. Este detalle se relaciona con la lavadora que debe estar lista para que toda nuestra ropa esté perfecta. Estar en casa significa salir de ella impecable y todo lo que tenga que ver con la limpieza y planchado es uno de los básicos de toda casa nueva.

Los electrodomésticos más básicos

La nevera y la vitrocerámica son los imprescindibles para realizar una mudanza con todo lo necesario para estar cómodo. Cocinar también podría hacerse en un microondas, aunque la vitro o los fogones son los elementos que debemos tener en cuenta para realizar una mudanza adecuada.

Las plantas, estanterías y todos los elementos decorativos pueden ir llegando poco a poco. Es cuestión de darle prioridad a aquello que debe estar en una casa nueva para conseguir empezar a hacernos sentir bien.