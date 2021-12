Si deseas que tu dormitorio se vea bonito y arreglado, nada como elegir algunas de las propuestas en textil de cama de Ikea entre las que tenemos varios tipos de sábanas con colores y estampados diversos. Pero si queremos elegir la mejor sábana de todas de Ikea, nada como hacernos con la propuesta que ahora os presentamos y que solo os costará 3 euros.

Renueva las sábanas con estas de Ikea por 3 euros

Como decimos, muchas son las propuestas de sábanas y fundas que tenéis en Ikea, pero por encima de todas ellas destaca una que «revolucionará» tu cama ya que se ha creado para que el colchón esté protegido y nos dure más tiempo pero además, para que nada se «mueva» mientras dormimos y además, porque os combinará con cualquier juego de sábanas que pongas encima.

En concreto, os estamos hablando de la sábana bajera ajustable TAGGVALLMO que se vende en color blanco y que tiene unas medidas de 90×200 cm por lo que resulta perfecta para camas individuales.

Un sábana que ha sido elaborada con una mezcla de poliéster y algodón de cultivo sostenible, de modo que es una sábana que apenas requiere de cuidados especiales cuando vayamos a lavarla, ya que no se encoge y tampoco se arruga.

Un tipo de sábana que gracias a tener los bordes con gomas elásticas nos servirá para que la podamos ajustar al colchón, evitando así que la manta o las demás sábanas se muevan o acaben enredadas mientras estamos durmiendo. Si duermes con este tipo de sábana como la que venden en Ikea podrás acostarte en la cama por la noche y al despertar y levantarte el día siguiente, comprobarás como todo está intacto.

Gracias a la sábana bajera TAGGVALLMO podrás además mantener durante más tiempo tu colchón. Puedes usarla de hecho como si fuera un protector de colchón y no solo eso, sino que es además la solución para aquellas personas que no quieren taparse con la sábana o ni tan siquiera las usan cuando llega el verano. De este modo, con la sábana bajera puesta, dormirás plácidamente, tu colchón se conservará más tiempo y no tienes porque utilizar una sábana de arriba si no quieres.

Uno de los productos más vendidos esta semana en Ikea, dado que además de ser muy eficaz cuenta como ya hemos revelado en el titular, con un precio de tan solo 3 euros. La única pena es que no se venda para camas más grandes, aunque si buscas algo parecido en Ikea, debes saber que cuentan con otros modelos de sábanas bajeras para camas de más de 160 cm y por un precio de unos 15 euros.