Las curiosidades sobre el desierto del Sáhara que no conocías

Uno de los lugares con más encanto el mundo es el desierto del Sáhara, un enclave que tiene unas características que quizás no conoces. La extensión de un desierto en el que perderse, el lugar en el que se hacen realidad infinidad de leyendas. El Sahara es un desierto que se distingue de los demás por su ubicación, extensión y características que lo convierten en único. Has oído hablar mucho de él, pero es hora de que lo conozcas un poco más. Toma nota de las curiosidades sobre el desierto del Sáhara que quizás no conocías.

Estas son algunas curiosidades sobre el desierto del Sáhara