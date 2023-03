El oleo 31 es un producto natural que se obtiene de 31 plantas con múltiples propiedades. Pero este es un aceite todavía poco conocido a pesar de que cada vez se recomienda más dado que cuenta con propiedades y beneficios que resultan realmente sorprendentes. Descubramos a continuación, todo sobre el oleo 31 y cuáles son sus usos.

Qué es el oleo 31 y cuáles son sus usos

Para la elaboración del cada vez más popular oleo 31 se utilizan raíces, bayas, flores y hojas, en definitiva, todas las partes de las distintas plantas utilizadas. Es un producto muy versátil que puedes utilizar para solucionar diversos problemas de la casa. Solo tienes que descubrir los increíbles usos que tiene el oleo 31 y lo sorprendente es que es un producto completamente natural que ofrece algunos beneficios realmente excepcionales. Descubra ahora cómo puede utilizarlo mejor.

Los usos del aceite 31 son muchos, debes conocerlos si quieres grandes mejoras

Como ya hemos mencionado, el aceite 31 se produce utilizando diferentes partes de muchas plantas, como la melisa, el ginseng, la salvia, la verbena, el ajo y muchas otras. La unión de todas estas plantas tiene efectos increíbles.

Por ejemplo, el oleo 31 se suele utilizar cuando se hace aromaterapia ya que tiene un efecto increíble, pudiendo energizar y poner a las personas de buen humor . Pero no solo eso. De hecho, hay muchas otras propiedades de este aceite excepcional. Incluso tiene propiedades homeopáticas ya que ayuda a combatir la inflamación, tiene propiedades balsámicas y también fluidificantes. También se suele utilizar para combatir dolores de cabeza, dolencias estacionales, tos y todos los síntomas típicos de la gripe.

También ayuda a aliviar diversos dolores como el dolor articular y muscular. Eso sí, cuando lo utilizas es muy importante no usar oleo 31 puro ya que es un producto muy fuerte, sobre todo para la piel. De hecho, para usarlo primero debes diluirlo bien con otro aceite. Otra opción también es comprar uno que ya esté mezclado y que de hecho sea indicado para aplicar sobre la piel. Generalmente lo puedes comprar en herboristerías y el precio ronda los 10 euros para una botella de 100 ml.

¿Tiene contraindicaciones?

En cuanto a las contraindicaciones, el uso del oleo 31 generalmente no tiene efectos secundarios. No obstante, quizás sea mejor hacer una pequeña prueba en la piel para comprobar si eres o no sensible a esta sustancia. Ten cuidado de no utilizar el producto sobre heridas o zonas inflamadas. Incluso si no hay efectos secundarios particulares, el uso de oleo 31 no está indicado para niños menores de 12 años y para mujeres embarazadas.