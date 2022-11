Ir mona con ropa deportiva es posible: las mejores ideas de looks cómodos

La moda deportiva es tendencia. Lo demuestran las muchas famosas que apuestan por llevar sudaderas, joggers, o zapatillas combinadas además con otras prendas que podemos definir como «elegantes» o de ropa casual y que crean looks increíbles. Si tú también quieres hacer lo mismo, y demostrar que ir mona con ropa deportiva es posible, aquí tienes las mejores ideas de looks cómodos a partir de las últimas propuestas de algunas de las mejores firmas «low cost» que seguro visitas cada dos por tres. Crea looks increíbles a partir de prendas a las que sacarás partido todo el año.

Looks sofisticados a partir de la mejor moda deportiva

Si tienes ganas de cambiar un poco de estilo, nada mejor que combinar aquellos que a priori parece que son contrarios. Es el caso de la ropa deportiva y aquella más elegante o ropa de vestir. Una combinación que puede ser peligrosa pero que bien combinada puede dar pie a looks increíbles.

Lo que ya se conoce en las calles como «gym-chic» es el estilo candente este otoño de modo que si tú también quieres llevarlo, nada como inspirarte con estos looks que ahora te presentamos a partir de las propuestas de las firmas principales.

Sudadera con traje

Zara nos inspira con este look en el que un traje de chaqueta y pantalón de estilo oversize multiplica su estilo gracias al hecho de elegir llevarlo con la sudadera gris que más venden actualmente. Como el traje es oversize y tiene efecto lavado. Su precio es de 25,95 y podéis comprarla en otros colores como khaki, topo o carbón.

En Sfera podemos encontrar esta otra sudadera que tiene un estilo más entallado con detalle de lentejuelas y que te quedará genial si la combinas con un pantalón de traje o pantalón de vestir con estampado de cuadros. La sudadera tiene un precio de 15,99 euros, mientras que el pantalón tiene un precio de 23,99 euros.

Sudadera con falda larga

También en Zara tenéis esta otra sudadera de estilo soft en color gris vigoré con manga larga que te dará un «lookazo» si combinas con falda larga en negro. Su precio es de 19,95 euros.

Zapatillas deportivas para un look de estilo «college»

El estilo «college», es decir, vestir como si llevaras uniforme escolar es tendencia y de ahí que en Sfera encuentres camisas y faldas que te permitirán conseguirlo, pero sumándole además ese abrigo largo y unas zapatillas deportivas para un look de diez. Si te gustan, las deportivas tienen un precio de 24,99 euros.

Sudadera con minifalda

Para un estilo juvenil, nada como combinar esta sudadera de H&M con el nombre de Paris y en azul, con una minifalda con estampado de cuadros. Para un estilo más «chic» no olvides ponerte debajo una camisa blanca y sacar de esta el cuello. El precio de la sudadera es de 19,99 euros.

Sudadera oversize con pantalón acampanado

En H&M tienes también sudaderas básicas de estilo oversize y en colores llamativos como el verde que te quedarán genial combinadas con unos pantalones básicos de corte acampanado. La sudadera tiene un precio de 22,99 euros.

Sudadera con leggings

De H&M es también esta sudadera con estampado de «animal print» que combina muy bien con esos leggings canalé en color marrón oscuro. Un look llamativo pero también muy elegante. La sudadera cuesta 242,99 euros mientras que los leggings tienen un precio de 14,99 euros.