El Corte Inglés rebaja la sudadera de Helly Hansen que te va a enamorar

Muchos son los productos de moda que podemos encontrar estos días en El Corte Inglés con un precio especial, debido a sus 8 Días de Oro por lo que es ahora cuando debes aprovechar ahora para hacerte con aquellos que son de los más deseados y de las primeras marcas. Algo que está sucediendo precisamente con la sudadera de Helly Hansen que te va a enamorar y que arrasa actualmente en El Corte Inglés así que no puedes dejarla escapar.

La sudadera Helly Hansen que arrasa en El Corte Inglés

De entre las muchas ofertas que puedes encontrar estos días en El Corte Inglés, es una de Helly Hansen y para mujer la que se ha convertido en una de las prendas más deseadas por los clientes de estas tiendas.

Se trata en concreto de la sudadera de mujer modelo W HH Logo Crew Helly Hansen. Una sudadera de cuello redondo que ha sido elaborada con felpa francesa de algodón de alta calidad y con diseño versátil y práctico que la convierte en algo mucho más que una sudadera para hacer deporte. De hecho, gracias a su estructura resulta perfecta para que la lleves en cualquier ocasión y temporada del año.

Con su corte recto y sus detalles de canalé en el bajo y en las mangas, resulta la sudadera perfecta para que la combines por ejemplo con unos tejanos y unas zapatillas deportivas o también, la puedes usar para llevarla con una falda tanto larga como corta aunque te quedará especialmente bien si la combinas con una que sea de estilo midi y también con unos leggings por ejemplo en color negro.

Es sin duda una de las sudaderas más bonitas de la temporada y además tiene también un estilo muy básico, de modo que se convertirá en la prenda que vas a poder aprovechar temporada tras temporada. Para que no pierda forma y tampoco color, se recomienda lavarla en la lavadora a una temperatura que no sea superior a los 40 grados. Si la quieres planchar no puedes superar los 120 grados.

No tardes en ir a por ella si te gusta ya que al tener un 30% de descuento sobre su precio se está agotando por momento. Disponible en los centro de El Corte Inglés y también en su tienda online, la sudadera más de moda puede ser tuya ahora por un precio de 42 euros (tallas a partir de la XS y hasta la XL).