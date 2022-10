Este es el truco de las japonesas para acelerar el metabolismo

Existen muchas maneras para que podamos mantener el peso y eliminar la grasa corporal que nos sobra. Una de ellas evidentemente es llevar una dieta sana y equilibrada, mientras que por otro lado, realizar ejercicio o de hecho, mantener cierta actividad física es algo esencial pero la clave de todo está en el ritmo metabólico y cómo lograr que se acelere para de este modo eliminar grasas de forma más rápida y efectiva. Algo que podemos conseguir gracias al truco de las japonesas para acelerar el metabolismo.

El truco de las japonesas para acelerar el metabolismo

Se dice practicar deporte, y centrarnos sobre todo en aumentar la masa muscular nos permite acelerar el metabolismo, algo que también se puede conseguir si en nuestra dieta introducimos alimentos como los que tienen Omega 3 o recurrimos a bebidas como el té verde o beber agua con limón en ayunas, pero al margen de todos estos remedios parece existir un truco que aplican las japonesas, cuyos cuerpos suelen ser (aunque no en todos los casos) delgados y estilizados.

Un truco que ha revelado Sonmi, la actriz y fundadora de la firma de belleza Meeth, que en su presentación en España habló con la revista Vogue sobre su marca y de paso explicó qué hacen las japonesas para mantenerse delgadas.

¿Qué es el metabolismo?

Recordemos que el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas a través de las cuales nuestro cuerpo transforma los alimentos en energía , proceso esencial para el correcto funcionamiento del organismo. Las reacciones metabólicas comienzan al final de cada comida y se encuentran a lo largo del día (incluso cuando dormimos), dividiéndose en dos procesos: catabolismo y anabolismo. Con un metabolismo rápido se tarda menos en digerir las comidas, y se tiene una temperatura corporal más alta debido al trabajo continuo de los músculos por lo que de alguna manera debemos realizar más comidas para obtener la energía que necesitamos pero también nuestro cuerpo al digerir más rápido es capaz de eliminar la grasa a mayor velocidad, siendo esto algo que persiguen aquellas personas que desean perder peso.

De este modo, acelerar el metabolismo puede ser un buen objetivo cuando se trata de perder peso y Sonmi ha dado la clave para conseguirlo de manera sencilla.

Mantén siempre la temperatura elevada

La gurú de belleza y empresaria de éxito ha explicado a Vogue que el truco de las japonesas para acelerar el metabolismo tiene que ver con el hecho de mantener siempre la temperatura del cuerpo elevada. Recuerda que hemos dicho que las personas que tienen metabolismo rápido tienen una mayor temperatura corporal.

Por este motivo, Sonmi, y otras muchas mujeres como ella en Japón, evitan por ejemplo tomar bebidas frías o bebidas con hielo que podrían hacer que su cuerpo baje de temperatura. Incluso cuando hace calor, procuran no enfriar el cuerpo para que su ritmo metabólico no baje y con ello que la regeneración celular no se ralentice.

De este modo, el truco consiste en algo tan sencillo como mantener el cuerpo con la misma temperatura y que no se enfríe ni por dentro y tampoco por fuera, algo que por otro lado resulta clave precisamente durante la temporada de otoño e invierno.