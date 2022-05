Con el mes de junio a punto de comenzar son muchas las personas que buscan alguna dieta que les permita poder perder esos kilos de más cogidos durante los meses de frío. Ir a la playa o a la piscina comienza a ser algo habitual, de modo que la «prueba del bikini» quizás nos de algo de miedo. Sin embargo con un poco de constancia y mejorando la alimentación podemos perder peso de forma progresiva y sin tener que pasar hambre y eso precisamente lo que parece haber funcionado para una de las mujeres más famosas de nuestro país. Descubramos a continuación, la dieta para adelgazar 18 kilos que ha seguido Vicky Martín Berrocal.

La dieta de Vicky Martín Berrocal

De poco nos va a servir someternos a una dieta demasiado restrictiva o una en la que de forma radical reduzcamos la cantidad en el plato, ya que aunque podamos perder peso de forma rápida, lo más seguro o lo que siempre suele ocurrir es que una vez acabada la dieta volvemos a coger los kilos que nos sobraban e incluso los doblamos.

Es mejor tener un pequeño cambio de mentalidad en lo que respecta a la manera en la que nos alimentamos. Ser más conscientes de que tal vez no estemos haciendo la mezcla adecuada entre nutrientes, vitaminas, proteínas e hidratados y a partir de ahí hacer un cambio para que de forma recurrente podamos ir perdiendo peso y además nos sintamos mucho mejor.

Un buen ejemplo de lo que te contamos lo podemos encontrar en la diseñadora Vicky Martín Berrocal, que durante el año pasado alcanzó todo un logro: perder 18 kilos y además, sin restricciones.

¿Cómo lo logró? Su «truco» no fue otro que aumentar la ingesta de frutas y verduras, disminuir la de hidratos de carbono y también, no olvidarse de hacer cinco comidas al día, con las que se evita la sensación de hambre y con ello que no tengamos que acabar con un atracón cuando no toca.

De este modo, tomando como referente a Berrocal podemos hacer como ella y al margen de aumentar los alimentos mencionados y comer cinco veces al día (Berrocal ha llegado a afirmar en redes que es gracias a que merienda que es capaz de aguantar mejor hasta la hora de la cena), será imperativo establecer una rutina que se base en desayunos enérgicos, meriendas que tengan un efecto saciante y apostar por cenas que sean ligeras.

La importancia de hacer deporte

Pero además de comer mejor, el esfuerzo de Berrocal ha tenido sus frutos gracias a que también ha dado importancia al hecho de hacer ejercicio físico y es que ya debería quedarnos claro de una vez por todas, que cualquier dieta que nos propongamos hacer, no nos va a servir de nada si no le sumamos algo de ejercicio.

No es cuestión de «matarse» en el gimnasio. Tan sólo podemos elegir salir a correr un poco, montar en bicicleta o también hacer alguna que otra tabla de fitness en casa. Y en el caso de que te cueste demasiado todo lo mencionado, nada como salir a caminar 45 minutos todos los días, verás como notas la diferencia y bajas de peso sin tener que hacer grandes sacrificios.