Cuida la piel incluso en el avión: consejos para una rutina de belleza perfecta

¿Cuántas veces te ha pasado viajar en avión y sentir esa molesta sensación de ‘tirantez’ en la piel inmediatamente después de aterrizar? Cuidar adecuadamente tu piel es realmente muy importante y esto también se aplica cuando ‘vuelas’. De hecho si afrontas un vuelo de varias horas, puedes invertir parte de ese tiempo en cuidar el rostro. Podrás así evitar esa sensación antes mencionada y además, lograrás no aburrirte dando mientras viajas. Toma nota entonces porque te ofrecemos los mejores consejos para una rutina de la piel en el avión perfecta

Consejos para el cuidado de la piel en el avión

No todo el mundo lo sabe pero durante un viaje en avión, sobre todo si este no es corto, la piel tiende a deshidratarse y dañarse . Esto sucede porque el aire a presión en la cabina la priva de sus importantes reservas de agua y, en consecuencia, la seca. Para evitar estas molestas consecuencias, es necesario hidratar bien la piel no solo antes sino también durante el viaje.

Así que no tengas miedo de hacerte un cuidado adecuado de la piel en el avión porque es un hábito del todo recomendable. Descubramos entonces algunos tips infalibles para una excelente rutina de belleza, dado que los beneficios son realmente una locura.

Lo primero de todo es advertir, que aunque muchas mujeres no renuncian al maquillaje ni siquiera cuando viajan, pero es mejor subir al avión sin maquillar después de haber limpiado y tonificado la piel en profundidad . Muchas personas no cuidan adecuadamente su piel, pero hacerlo es muy importante si quieres evitar consecuencias molestas.

Una vez estés en el avión, lo primero que tienes que hacer es hidratarla bien con un sérum y una crema adecuados para tu tipo de piel. Tan pronto como estés sentado en tu asiento para eliminar todo rastro de smog, polvo y otras impurezas, limpia suavemente la piel con una toallita delicada, por ejemplo las que tienen aloe vera y manzanilla son excelentes. Una vez hecho esto, vaporiza un poco de agua termal en tu rostro, esta además de súper hidratante también es calmante, también puedes usar agua de rosas.

Aplica una mascarilla mientras viajas

En este punto, aplica en el rostro una mascarilla en lámina a base de ingredientes capaces de hidratar perfectamente la piel . Entre ellos: ácido hialurónico, vitamina E, manteca de karité, pantenol y pepino. Déjala actuar durante media hora , luego aplica una crema rica y nutritiva o un poco de aceite de rosa mosqueta en la cara y el cuello con las manos limpias.

Por último, durante el vuelo también sería recomendable beber agua para mantener la piel más hidratada. Así, poniendo en práctica estas sencillas pero útiles precauciones, incluso después del aterrizaje tu rostro lucirá increíblemente radiante y fresco.