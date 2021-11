Si has decidido seguir una dieta vegana o vegetariana, debes tener mucho cuidado con lo que comes. Desafortunadamente, cambiar a este tipo de dieta no es tan fácil como parece. De hecho existen muchos alimentos que parecen aptos para veganos pero que no lo son que a continuación os vamos a develar. Seguro que más de uno te sorprende.

Alimentos que parecen aptos para veganos pero que no lo son

El consejo a seguir para no llevarnos sorpresas o decepciones en lo que respecta a alimentos que parecen veganos pero que no lo son, será leer bien las etiquetas o preguntar antes de comprar. De todos modos, os enumeramos cinco en concreto que será bueno que conozcas bien.