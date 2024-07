Nadal no descarta la retirada del individual: «Mañana decidiremos, a veces menos es más»

Rafa Nadal no aclaró si este domingo disputará su primer partido en individual en el torneo olímpico de los Juegos Olímpicos de París 2024 contra el húngaro Marton Fucsovics, a causa de las molestias físicas que arrastra, y señaló que lo decidirá con su equipo en función de «buscar las máximas opciones de ganar más medallas».

«Mañana decidiremos si juego o si no juego. Ahora no estoy preparado para contestarlo», afirmó el español tras superar la primera ronda del torneo de dobles junto con Carlos Alcaraz. «Voy a hablar con el equipo. Vamos a tomar las decisiones que creamos más adecuadas como equipo para intentar tener las mejores opciones de llevar medallas a casa para el equipo español, para intentar darnos las opciones de que eso suceda», señaló el español.

Nadal aseguró que no siempre es bueno querer abarcar más medallas a la hora de tener buenos resultados: «A veces más es menos». «Pero con esto no digo que no vaya a jugar, es una reflexión que hago. Intentaremos tomar la decisión que creamos como equipo más adecuada para darnos las mejores opciones», dijo el balear tras derrotar por 7-6(4) y 6-4 a los argentinos Máximo González y Andrés Molteni.

Pese a no haber dado muestras de tener molestias en todo el partido, el propio jugador dejó en suspenso su participación al revelar que sufría unas molestias en el muslo derecho. En su retorno a la pista central de Roland Garros, donde ha ganado 14 veces el Grand Slam de tierra batida y donde en mayo pasado cayó en primera ronda contra el alemán Alexander Zverev, Nadal afirmó haberse sentido bien junto con Alcaraz.

Nadal decidirá este domingo

«Ha sido un momento inolvidable para mi y creo que también para él, jugar juntos en este escenario, representando a España en unos Juegos Olímpicos es un combo difícil de superar», señaló. «Y acabar con victoria es algo que nos permite soñar un poquito más y seguir adelante», dijo Nadal, que consideró que funcionaron «bien como pareja».

«Tener a alguien como Carlos al lado da tranquilidad, confianza y energía y creo que los dos hemos mantenido la energía alta en todo momento y la actitud adecuada», indicó. Sobre su participación en la ceremonia de inauguración, donde recibió la antorcha de manos de Zinedine Zidane y fue uno de los últimos relevistas, aseguró: «Quiero dar las gracias a Francia y París por darme este gran honor que llevaré conmigo el resto de mi vida».