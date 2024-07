España perdió este martes ante Egipto por 1-2 en el último partido de la fase de grupos. La derrota no influye en la clasificación, pues ya estaban en la siguiente ronda tras vencer en los dos primeros encuentros, pero los de Santi Denia pierden la primera plaza en defecto de los africanos. Salvo sorpresa, La Roja se enfrentará a Japón en los cuartos de final de estos Juegos Olímpicos, pero dejando malas sensaciones en un partido donde, a priori, eran favoritos. Las rotaciones del seleccionador acabaron por pasar factura.

Con la ya clasificación materializada en la segunda jornada tras vencer a República Dominicana, Santi Denia introducía un once lleno de cambios. Por ejemplo en la portería, donde Arnau Tenas se quedaba en el banquillo para que Iturbe fuera titular. También jugaban Mosquera, Bernabé o Samu Omorodion. Pero no sin perder la esencia de la selección española. Un equipo con un exquisito toque de balón y siendo protagonista con la pelota desde el primer minuto de partido.

Estaba en juego el primer puesto. Había rotaciones, sí, pero la victoria (o el empate en su defecto) era necesario para acabar en primera posición del grupo y evitar de esta manera a los cocos de los otros grupos. Los primeros minutos fueron para la selección española. En todos los aspectos, en el de juego y también en el de ocasiones. De hecho, Jon Pacheco pudo hacer el 1-0 en el 12′ de cabeza, pero el balón salió rozando el palo.

Poco a poco Egipto se fue echando hacia adelante, pues eran los que necesitaban ganar para ser primeros. El paso de los minutos hacía presagiar un gol de los egipcios…. Y así fue. Ibrahim Adel en el minuto 40 anotó un golazo desde fuera del área por toda la escuadra para dejar helada a la selección española y perder virtualmente el primer puesto de la fase de grupos. Pero todavía quedaba toda la segunda mitad, claro.

Reacción de España

Juanlu y Sergio Gómez entraron al terreno de juego en el descanso por Pubil y Aimar Oroz. Dos cambios de Santi Denia para tratar de cambiar el guión del partido. Los primeros 15 minutos de la segunda mitad no cambió el marcador, pero si las sensación de una España que tuvo la inmensa mayoría de la posesión y por consiguiente las ocasiones. Y cuando mejor estaba La Roja, llegó un error flagrante de Jon Pacheco en el 60′ en salida de balón, que regaló el balón a Ibrahim Adel para dejarle solo ante Iturbe. El extremo egipcio no perdonó e hizo el segundo de su equipo y también de su cuenta particular.

Y a partir de ahí, Egipto comenzó a jugar con el marcador, muy replegados en defensa y poco pudo hacer España, que aunque lo intentó, se vieron incapaces de meterle mano a los africanos. De esta manera, los de Santi Denia perdían la primera plaza del grupo para ser segundos. Salvo sorpresa, todo hace indicar que La Roja se enfrentará a Japón en la próxima ronda. El partido tuvo tiempo para un gol más, de Samu Omorodion en el 90′, pero no dio tiempo para uno más y lograr el primer puesto en la fase de grupos.