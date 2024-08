Fernando Rivas, entrenador de Carolina Marín, ha comparecido ante la prensa española desplazada a París para dar las primeras impresiones sobre la nueva lesión de su pupila en el momento más inoportuno. El técnico ha explicado que la jugadora está «hundida» y que desde el primer momento sabía que su rodilla se había vuelto a romper. Además, ha dejado entrever su posible retirada tras este golpe tan duro.

«Carolina está hundida. Ha sido muy cruel y muy injusto. Me ha mirado y me ha dicho: ‘Me he roto’. Ha sido cuando ha caído al suelo, así que es una sensación que ella ya conoce. Ahora hay que valorar la lesión. Hay que hacer las pruebas que se hacen de costumbre, estar tranquilos y aceptar lo que hay», se resignó Rivas.

Preguntado por la conversación que mantuvo después en vestuarios con la jugadora, ha contestado: «Me ha dicho que no es justo, que no quería acabar su carrera así». Contestación en caliente y que debe tomarse con la lógica precaución, pero que deja a las claras que Carolina Marín es consciente de que todas las posibilidades quedan ahora abiertas, incluso la de una hipotética retirada.

«La verdad es que no tenemos palabras para describir cómo ha sido, porque al nivel en el que había venido, cómo ha ido de menos a más a lo largo de la competición y con la determinación que estaba afrontando la semifinal, pues la verdad es que es muy duro. No es justo. Creo que Carolina se merecía acabar unos Juegos Olímpicos, gane o pierda, pero disputándolos», ha lamentado

En cuanto al intento de seguir jugando de Carolina Marín, que disputó un par de puntos más después de su lesión y ataviada con una rodillera, su entrenador ha subrayado que era una misión «imposible». «Lo ha intentado. Ya sabéis que lo intenta todo. O sea que por eso no. Que no quepa la menor duda», ha sentenciado.