Detallazo de Saúl Craviotto con Carolina Marín: «Le dedico esta medalla, ha sido muy injusto lo que le pasó»

Saúl Craviotto se convirtió este jueves en el español con más medallas en los Juegos Olímpicos de nuestra historia, con seis superando a David Cal (5), lo hizo formando parte del equipo español de piragüismo k4 junto a Marcus Cooper, Rodrigo Germade y Carlos Arévalo. Pero fue tras colgarse el bronce al cuello, otra presea más de uno de los grandes deportistas de nuestro país, cuando demostró de qué pasta está hecho Saúl Craviotto, acordándose instantáneamente de otra grande de nuestro país, Carolina Marín.

El palista, tras hacer historia en nuestro país con su sexta medalla en los Juegos Olímpicos, tuvo un bello gesto con otra de las grandes deportistas de España como es Carolina Marín que vivió una de las caras más amargas del deporte en París 2024. La jugadora de bádminton se rompió el cruzado y los meniscos de su rodilla derecha cuando tenía encarrilada la semifinal de bádminton ante He Bing Jiao, obligada a abandonar y perdiendo cualquier opción de medalla.

«No he visto la final, pero creo que hemos hecho un buen espectáculo para los amantes del piragüismo y del deporte en general. La hemos pelado», decía Saúl Craviotto nada más ganar la medalla de bronce en piragüismo, ilusionado por el logro: «Según me dicen en momentos hemos estado ahí peleando con Alemania, algunas veces delante. En una final pasan estas cosas. Hemos sacado un bronce y a mí me sabe a oro, a gloria. Siento mucho alivio, felicidad, todo este tiempo ha merecido la pena».

Fue nada más acabar su valoración sobre la prueba cuando Saúl Craviotto recordó a Carolina Marín: «Quería hacer una mención especial, quería dedicarle un poquito de esta medalla a Carolina Marín. Creo que para mí ha sido la protagonista de estos Juegos. Ha ido muy injusto lo que le pasó. Tengo mucho aprecio y cariño por ella y me gustaría dedicarle y mandarle muchos años a Carolina».

🗣️ “Le quiero dedicar esta medalla a Carolina Marín. Es la protagonista de estos #JuegosOlímpicos, es muy injusto lo que le ha pasado”. 🥹 La 𝒈𝒓𝒂𝒏𝒅𝒆𝒛𝒂 de Saúl Craviotto. 🇪🇸 Los 𝙫𝙖𝙡𝙤𝙧𝙚𝙨 del #TeamEspaña.#Paris2024 | #Olympics pic.twitter.com/zZYTuPSHFO — CSD (@deportegob) August 8, 2024

Craviotto se suma así a las muchísimas muestras de cariño que ha recibido Marín durante estos días, incluida la de la rival que vivió la lesión de la onubense, He Bing Jiao, que no pudo llevarse el oro en la final, pero que subió al podio con su medalla de plata portando un pin de España en honor a Marín.

Carolina Marín no tardó en reaccionar y responder a las muestras de cariño de Saúl Craviotto, con el que se deshizo en halagos: «Enhorabuena, Saúl Craviotto. Ya eres el deportista español con más medallas en los Juegos Olímpicos. Pero tu figura como deportista va mucho más allá de lo que has ganado (y mira que has ganado). Gracias por acordarte de mí en un día como hoy».