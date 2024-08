Saúl Craviotto es leyenda: se convierte en el deportista español con más medallas olímpicas de la historia

Saúl Craviotto ha vuelto a hacer historia en unos Juegos Olímpicos. El ilerdense ha logrado su sexta medalla olímpica, tras colgarse bronce en París 2024, en la categoría K-4 500 de piragüismo. En su quinta participación en una cita olímpica, se ha convertido en el deportista más laureado de la historia de España en unos JJOO, al sumar una presea más a los dos oros (Pekín 2008 y Río 2016), dos platas (Londres 2012 y Tokio 2020) y el bronce (Río 2016) que ya tenía. De esta forma, rompe el empate a cinco medallas con David Cal –un oro y cuatro platas– para ser en solitario el máximo medallista español de la historia.

España contaba con opciones para colgarse una nueva medalla en un deporte que se ha convertido en el predilecto de nuestra delegación en cada Juegos Olímpicos. Tras la conseguida por Joan Antoni Moreno y Diego Domínguez en el C-2 500, llegaba el turno del cuarteto formado por Craviotto, Cooper, Arévalo y Germande.

Ahí, Saúl Craviotto tenía opciones de convertirse en el máximo ganador de la historia de España en unos Juegos. Tras dos oros, dos platas y un bronce, podía desempatar las cinco medallas que compartía con David Cal, que las ganó entre Atenas 2004 y Londres 2012. En juego, por tanto, seguir siendo el deportista español con más medallas, pero esta vez en solitario.

Se trata de la segunda medalla que consigue el piragüista de Lérida en la categoría K-4 500. En Tokio 2020 se colgó ya la plata en la misma disciplina, sumando la que entonces era su quinta medalla, mientras que ahora ha ganado un bronce junto a Marcus Cooper, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade. Antes, en Pekín, Londres y Río, había ganado medallas en el K-2 500, K-1 200 y K-2 200.

A sus 39 años, Craviotto ha hecho los deberes en los que son sus quintos –y, probablemente, últimos– Juegos Olímpicos. Abanderado de España en Tokio 2020 junto a Mireia Belmonte, en el país nipón logró hace tres años igualar a David Cal. Ahora, ha conseguido superarle para convertirse en una leyenda del deporte español, puesto que nadie ha ganado nunca tantas medallas olímpicas como él.

En una entrevista concedida a OKDIARIO antes de viajar a París, Craviotto no se atrevía a afirmar que serían sus últimos Juegos, por lo que puede ser que todavía dé alguna alegría más a España en un futuro. «Tampoco me atrevo a poner fecha final, que a lo mejor me retiro, no lo sé, pero no me atrevo a poner fecha porque la realidad es que me encuentro bien físicamente», apuntó entonces.

El equipo de K4 500 metros de España se desfondó en los últimos metros de una carrera en la que comenzó liderando, pero en la que fue superada en el tramo final por la favorita: Alemania. Australia se coló por delante de los nuestros. El oro se quedó a una ridícula distancia de 25 milésimas de segundo demostrando que cualquier detalle es fundamental en esta disciplina.

Aunque el equipo español comenzó a caer tras pasar por los primeros 250 metros en primera posición, se mantuvieron en la tercera plaza y, en los últimos metros, comenzaron a acercarse a los australianos. Sin embargo, no hubo tiempo para completar una remontada que podría haber sido épica y encumbrado aún más a un Craviotto que ha logrado lo que nadie en la historia de España.