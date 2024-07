Craviotto: «Como expedición debemos pensar que vamos a vapulear las medallas de Barcelona»

Saúl Craviotto recibe la distinción de leyenda dentro la expedición española en los Juegos Olímpicos. Abanderado en Tokio y con cinco medallas en el evento, el piragüista aspira a lograr una sexta en la categoría de K4 500 metros superando a David Cal, con quien encabeza en la actualidad la lista de atletas españoles con más medallas.

A sus 39 años, Craviotto no viene por compromiso ni enchufe. El cronómetro le ha traído hasta aquí y seguirá trayéndole mientras sus marcas no bajen. Como inspiración del equipo, el piragüista no duda en mandar un mensaje optimista sin excusas anunciando que «vapulearán» el récord de medallas de Barcelona situado en 22 preseas.

PREGUNTA: ¿Cómo afronta los Juegos Olímpicos donde usted tiene un objetivo que es convertirse en el más laureado de la historia de España?

RESPUESTA: Lo afronto con mucha ilusión. Llegamos el día 3 de agosto, empezamos el día 6 y me están pasando los días muy, muy lentos. Ahora es como que se me va a hacer eterno y una vez lleguemos a París va a pasar volando. De momento tranquilo y entrenando duro.

P: Vuelve a participar en el K4 donde fue plata en Tokio y tiene que estar en sintonía absoluta con tres compañeros más. ¿Cómo se hace un grupo de trabajo así?

R: Dicen que somos cuatro, pero en realidad somos uno. Tenemos que sincronizarnos mucho. Las palas entran a la vez y nuestro día a día prácticamente consiste en eso. Evidentemente que mejorar físicamente, mejorar la resistencia, la estrategia y demás. Pero sobre todo en palear parecido lo más parecido posible. Que las caderas entren a la vez. Al final es automatizar constantemente una forma de palear y un movimiento para que el día de la competición no tengamos ni que pensar.

P: ¿Qué importancia tiene el piragüismo en el deporte olímpico español? Porque ya van dos abanderados consecutivos que sois piragüista.

R: El piragüismo en el olimpismo español está muy muy presente. El primer abanderado fue David Cal abanderado, después yo, ahora Marcus Cooper y Maialen, que debería ser ella esta vez, lo que pasa que compite al día siguiente y ha renunciado, pero a la que le tocaría sería Maialen.

Estamos hablando de cuatro piragüistas abanderados y bueno, eso dice mucho de nuestro deporte. Creo que estamos viviendo un momento más dulce de nuestra historia y va para largo. Hay gente muy joven, de 20 o veintipocos años, que ya están sacando medallas en Mundiales, Copas del Mundo… O sea que vamos, que tenéis piragüismo para rato.

P: Pero a usted llevan tiempo retirándole y tampoco ha puesto como fecha final los Juegos Olímpicos de París…

R: Es que tampoco me atrevo a poner fecha final, que a lo mejor me retiro, no lo sé, pero no me atrevo a poner fecha final porque la realidad es que me encuentro bien físicamente. Soy un privilegiado porque estoy haciendo lo que me gusta y no lo sé. Es que al final tengo que ver el proyecto que tengo encima de la mesa después de París. Tengo que ver si me sigue ilusionando, si sigo teniendo ganas. A lo mejor me planteo ir al Mundial del año siguiente. A lo mejor me retiro. No lo sé. Primero vamos paso a paso, que tengo un proyecto bastante serio y dentro de poquito que es París.

P: Pero usted me dijo hace algunos años que el crono es el que decidía. En su caso, ¿sigue siendo así?

R: Y lo sigo manteniendo. Yo puedo decir voy a Los Ángeles 2028, pero si no están ni entre los 15 primeros en España, por mucho que yo quiera, al final el crono es el que realmente manda.

P: Como uno de los veteranos de la expedición, ¿siente la presión de que todo el mundo piensa que se va a batir el récord de medallas?

R: Estoy escuchando mucho lo de la cifra de superar a los Juegos de Barcelona y yo lo extrapolo un poco a lo mío. Igual que yo no afronto una final olímpica yendo a por un bronce o yendo a por estar en la fina, sino que aparezco en la final olímpica yendo a por el oro. Como expedición española tenemos que afrontarlo como que vamos a vapulear las medallas de Barcelona, vamos a ir a por todas y vamos a conseguir 23, 24 y las que caigan no. Que luego caen menos o caen las mismas, pues habremos dado el 100%. Y tenemos que estar orgullosos de todos los deportistas españoles sea cual sea el resultado. Pero la mentalidad es que hay que ir a por todas y hay que ir a superar Barcelona.