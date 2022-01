OKDIARIO desvela el paradero de 17 etarras huidos de la justicia española y protegidos por la narcodictadura de Nicolás Maduro. El ex jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia de Venezuela, Hugo El Pollo Carvajal, asegura a este periódico que, mientras realizó su labor de espionaje, conocía el pacto sellado con el ex presidente socialista Felipe González para dar refugio a los asesinos de ETA. “Se ordenó al Servicio de Inteligencia no perseguir a los miembros de la banda terrorista”, manifiestan fuentes de su entorno. El ex jefe del espionaje chavista conoce dónde y cómo viven los prófugos etarras y así lo ha plasmado en un informe al que ha tenido acceso este periódico, titulado ETA en Venezuela.

Este periódico ha podido saber que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) posee estos datos y está haciendo un seguimiento en el país latinoamericano a los asesinos de ETA. “La población de etarras en Venezuela es de aproximadamente una treintena de miembros, algunos de ellos deportados de Argelia y otros países. La mayoría vive en Caracas, Cumana, Chichiriviche y otras zonas”, señala el general chavista. Los 17 miembros de la sanguinaria banda terrorista localizados en la república bolivariana son:

– José Arturo Cubillas Fontán, de 57 años, está acusado de seis asesinatos y de haber formado parte del comando Oker, grupo del que también eran miembros Idoia López Riaño, la Tigresa, y José Ángel Aguirre Aguirre. El general chavista anota de su puño y letra en el documento ETA en Venezuela el apoyo del Gobierno chavista a este asesino. La Audiencia Nacional solicitó su extradición en 2010 como sospechoso de haber organizado encuentros entre ETA y las FARC para el intercambio de experiencias y adiestramiento militar. Sin embargo, la Fiscalía de Venezuela rechazó su entrega debido a que había adquirido la nacionalidad venezolana años antes. Hugo Carvajal también asegura que se reunió con el sanguinario terrorista Iñaki de Juana Chaos.

Cubillas Fontán vive en el municipio Libertador de Caracas, en la “Ubanización Valle Abajo, al lado de la iglesia San Pedro y la panadería Pan del Abuelo”, según la ficha técnica del registro electoral aportada por el ex jefe de la Inteligencia chavista a este periódico.

– Xabier Arruti Imaz, con cédula V-20129999, es un histórico miembro de la banda al que los expertos en la lucha antiterrorista colocan al frente de la estructura que la organización mantiene en Venezuela. La narcodictadura le dio un cargo dentro de la entidad pública Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), saqueada por el chavismo, y ahora reside en la Avenida Princial Playa Norte en Chichiriviche, en el Estado de Falcón.

– María Asunción Arana Altuna, alias Olivia, es la viuda del histórico etarra asesinado José Miguel Beñarán Ordeñana, Argala. Con cédula V-22646822, reside en el distrito centro del Libertador de Caracas en la urbanización ‘La Candelaria’, según consta en su ficha del censo electoral al que ha tenido acceso OKDIARIO. Está calificada como nivel 5 –máximo nivel operativo y por tanto de mayor peligrosidad–, pese a ello, el ex mandatario Hugo Chávez le otorgó la nacionalidad en agosto de 2004, cuatro meses después de que el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero llegase al poder.

– Pedro Viles Escobar, alias Kepa, era jefe del comando que asesinó a un riojano que regentaba en Santurce (Vizcaya) un almacén de vinos. La mujer de la víctima acabó suicidándose meses después al no superar la muerte de su marido. Pese a ella, Kepa nunca respondió ante la Justicia, y en 1989 se convirtió en uno de los once etarras expulsados de Argel a Venezuela. En febrero de 2011, Viles residía en Güiria, localidad en la que se convirtió en empresario y donde creó la factoría de comercialización de pescado Deusto Mar. En 2014 regresó a España y fue recibido con un ongi etorri en Santurce. Ahora -según Carvajal- podría residir en Caiguire, un suburbio en el estado de Sucre.

– María Ángeles Artola Echevarría, con célula V-23690395, reside en el municipio bolivariano Libertador de Caracas junto a su esposo, el también etarra Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, acusado de matar a diez personas. El domicilio de ambos se encuentra en las coordenadas “sector la pastora derecha avenida esquina solitario, izquierda avenida dos pilates frente a la avenida final, avenida Baralt frente al Tribunal Supremo de Justicia”, según los documentos de El Pollo Carvajal.

Esta etarra participó en varios atracos; en el atentado contra la fábrica Michelin de Oyarzun; en el cobro del chantaje terrorista en la zona de Azpeitia; en la fuga de un etarra que se encontraba en una clínica de Beasain y en un atentado contra la Armada en el que murió un marinero de 20 años que se encontraba de guardia.

– Juan Carlos Arriaran, con cédula V-24690430, fue deportado a Venezuela en 1990. En la Audiencia Nacional le constan, al menos, tres sumarios por asesinato, tenencia ilícita de armas y explosivos, estragos y colaboración con banda armada. Se benefició de la Ley de Amnistía de 1977, que puso en la calle a decenas de etarras. En 1979, perteneció al comando Mugarra y se le imputa su participación en el asesinato del sepulturero de Vergara, su localidad natal. Actualmente, reside en la Urbanización Los Mangles en el Estado de Sucre, cerca de la parroquia Valentín Valiente.

– Ignacio Echevarría Landazabal, fue imputado por su participación en el intento de asesinato del periodista de la Gaceta del Norte Gerardo Huezo, en 1981. El Pollo Carvajal sitúa a este etarra en la urbanización La Esmeralda, Avenida 22, en el Estado de Carabobo (uno de los veintitrés estados que, junto con el Distrito Capital y las Dependencias Federales, forman la República Bolivariana de Venezuela).

– Luis María Olade Quintela, con cédula E-81457496, es reclamado por las autoridades españolas desde 1999, por dos atentados perpetrados en 1976. Según consta en el registro electoral se trata de un “extranjero naturalizado” con nacionalidad española. Su cédula, no obstante, presenta «una objeción por lo que no podrá ejercer su derecho al voto». Vive en el estado La Guaira, anteriormente conocido como estado Vargas, concretamente en el poblado San Isidro de Galipán.

– José Luis Zurimendi Oribe, histórico miembro de ETA, con cédula V-24760520, reside en la urbanización La Candelaria en el estado bolivariano Libertador de Caracas.

– Luis Elisardo Roncero Retortillo fue colaborador del comando Araba, que en tan solo un año perpetró siete atentados. Las autoridades españolas lo detuvieron en 1998 y la Fiscalía solicitó para él una pena de 9 años de prisión por delitos de pertenencia a banda armada, tenencia y depósito de armas de guerra y tenencia ilícita de armas. Sin embargo, disfruta de libertad bajo la protección de Nicolás Maduro. Según el informe de El Pollo Carvajal, vive en el barrio de la independencia en el Estado de Aragua.

– José Ángel Mutiozabal Galarraga, con cédula V-24227276, nacido el 23 de diciembre de 1962 reside en el Sector Bocaya 1 en el Estado Anzoategui en el municipio de Simón Bolivar.

– Jesús María Huerta Fernández, con cédula V-24991588, colaborador del comando Araba, que operaba en Vitoria y en todo el territorio histórico de Álava. Actualmente, vive en el sector El Arenal en el municipio Libertador del Estado Mérida.

– Luis Alberto Trincado Gallaga, con cédula de identidad V-996133, aparece en la lista oficial difundida por la Policía Nacional en relación a los prófugos etarras que se encuentran en busca y captura. Sin embargo, este etarra asegura que no tiene ningún nexo con ETA y que “esa lista es un montaje de laboratorio”, según publicó El Nacional de Venezuela. Este fugitivo reside en el poblado Pacheco en el Estado Miranda.

– Ignacio José Echaniz Oñatibia, con célula V-19294773, trabaja como comerciante en la empresa Maule SA, agencia de eventos. Según los datos que constan en este documento, vive en Cumana (Venezuela) en la avenida Panamericana número 112. Está casado con la venezolana Marleni Ortiz que también trabajaba en “una agencia de festejos” y posee “un vehículo Siena color blanco”, según refleja el dosier.

– Juan José Aristizabal, con cédula V-24129082, perteneció al comando Otxabio y al aparato político de la banda terrorista. El 22 de junio de 1984 fue detenido por la policía francesa y en mayo de 1990 fue deportado a Venezuela. Trabaja en el país caribeño como mecánico. Reside en el municipio Bolívar en el estado de Sucre.

– Asier Guridi Zaloña, alias Gari, reside en Caracas. A finales de este año, Nicolás Maduro le otorgó el estatus de refugiado como gesto de apoyo a los etarras separatistas vascos buscados por España. «Al obtener el Estatus de Refugiado tendré acceso a tener un documento de identidad ordinario», escribió el miembro de ETA en su red social. El etarra tiene dos órdenes de búsqueda, detención y personación dictada en 2004 y 2013 por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional por un delito de terrorismo.

– Miguel Ángel Aldana Barrena, cédula E-82094307, mató a 18 personas en unos 30 atentados de los comandos Kioto y Bizkaia: un taxista, el dueño de un bar, un policía… En la ficha aparece como fallecido. Vivió en Venezuela en libertad sin cumplir ni un sólo año de prisión por los asesinatos cometidos.