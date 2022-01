Podemos asegura que el ex jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia de Venezuela Hugo El Pollo Carvajal no puede aportar datos relevantes sobre la investigación del caso Neurona, en el que se investiga el desvío de 363.000 euros de fondos públicos a la consultora chavista. Por ello, solicita al juez Juan José Escalonilla que no cite a declarar al militar venezolano porque incurriría en una supuesta investigación «prospectiva», según los morados. Pero, hay que recordar que El Pollo Carvajal es quien ha desvelado la financiación ilegal del partido fundado por Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero que se instruye en una causa secreta en la Audiencia Nacional.

El abogado del tesorero de Podemos, Daniel de Frutos, y del director de Comunicación, Juan Manuel del Olmo, ambos imputados en el caso Neurona, ha impugnado el recurso presentado por Vox –que ejerce la acusación popular– en el que solicita que la Audiencia Provincial decida si el juez debe citar al general chavista que ha desvelado las corruptelas de los morados.

En un escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el letrado Raúl Maíllo acusa a la formación de Santiago Abascal de solicitar una «diligencia prospectiva y de una evidente persecución ideológica que (…) pretende investigar toda la actividad de Monedero, y del partido político Podemos, en cualquier país extranjero, y en cualquier relación con el entramado societario de Neurona».

Las acusaciones están interesadas en esta diligencia porque Neurona es una consultora que está investigada en varios países. Entre ellos, Ecuador, donde se investiga a Monedero por un contrato presuntamente irregular de 17 millones de euros, y Bolivia, donde un fiscal afín a Evo Morales decidió dar carpetazo a la causa sobre los 1,6 millones de euros pagados a la consultora mexicana. El ex jefe del espionaje chavista conoce todos los detalles de esta consultora utilizada, según los denunciantes, para financiar a partidos de extrema izquierda de todo el mundo. Y es que esta sociedad tiene la misma utilidad presuntamente que la de otras compañías instrumentales denunciadas por el propio Carvajal ante el juez Manuel García-Castellón.

Tapaderas chavistas

El Pollo Carvajal relató en un Informe Confidencial, el título del documento enviado al Juzgado Central de Instrucción número 6 al que tuvo acceso en exclusiva este periódico, el modus operandi de Caracas para financiar a Podemos. Entre las distintas vías utilizadas para hacer llegar el flujo de dinero, destaca la entrega en efectivo en España «a través de empresas con fachada española». Según Carvajal, Maduro ordenaba al presidente de Bancoex y actual viceministro de Cooperación Económica, Ramón Gordils, contratar a «empresas españolas de su elección para que organizaran los eventos internacionales Venezuela Exporta. Una vez adjudicado y pagado el contrato, el dueño de la empresa entregaba parte de sus ganancias como dividendo en España a Juan Carlos Monedero».

El Pollo Carvajal señaló a las mercantiles Viu Europa SL y Viu Comunicaciones, cuyo administrador único es el venezolano Ernesto Velasco, como las encargadas de financiar a los morados con fondos de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que Venezuela contrataba a las empresas de Velasco para «organizar el montaje de iluminación y escenarios» para estos eventos que aparentemente tenían el objetivo de promocionar los productos venezolanos en el mundo. Sin embargo, según manifiesta el militar en su declaración escrita, el objetivo era desviar una parte de ese dinero a Monedero y financiar así al partido que entonces lideraba Pablo Iglesias.

Este mecanismo tiene similitudes con el funcionamiento de la consultora Neurona a la que Podemos desvió 363.000 euros de la campaña electoral del 28 de abril de 2019. De ahí el interés de Vox para que El Pollo Carvajal también declare ante el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid en el que se investiga el caso Neurona. Sin embargo, Podemos no sólo se opone a esto sino que pide que el partido de Abascal sea condenado a costas por solicitar esta diligencia.