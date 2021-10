Los papeles del jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia chavista, Hugo El Pollo Carvajal, desvelan nuevas informaciones sobre la presunta financiación ilegal de Podemos. En ese Informe Confidencial, el título del documento enviado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, se desgrana la labor realizada por la empresa Viu Europa SL para desviar fondos desde el chavismo a las arcas de los morados. Detrás de esta compañía se encuentra el ex socio de Juan Carlos Monedero, el venezolano Ernesto Velasco. Este periódico ha podido saber que este empresario posee otras empresas que comparten sede con una de las firmas contratadas por Podemos para realizar las obras del edificio en la calle Francisco Villaespesa. Asunto que ya fue investigado por el juez Juan José Escalonilla en el marco del caso Neurona.

El general chavista narra en su escrito de siete páginas el modus operandi para financiar al partido fundado por Pablo Iglesias. Entre las distintas vías utilizadas para hacer llegar el flujo de dinero, una de las principales era la entrega en efectivo en España «a través de empresas con fachada española». Según Carvajal, Maduro ordenaba al presidente de Bancoex y actual viceministro de Cooperación Económica, Ramón Gordil, contratar a «empresas españolas de su elección para que organizara los eventos internacionales Venezuela Exporta. Una vez adjudicado y pagado el contrato, el dueño de la empresa entregaba parte de sus ganancias como dividendo en España a Juan Carlos Monedero».

El Pollo señala que una de las empresas utilizadas para financiar a los morados fue la mercantil Viu Europa SL, cuyo administrador único es el ex socio de Monedero, Ernesto Velasco. La sociedad fue creada con un capital social de 100.000 euros y tiene como objeto social la «fabricación, compra-venta, exportación, importación, distribución, almacenaje, exposición, franquiciado y comisionado de toda clase de mobiliario urbano».

Esta empresa salió a la palestra en el año 2015 al conocerse que Monedero desvió 69.000 euros desde su sociedad Caja de Resistencia Motiva 2 a la empresa del venezolano Velasco, Viu Europa SL. El cofundador de Podemos realizó este movimiento poco después de haber cobrado 425.150 euros de, entre otros, el Gobierno venezolano, por haber realizado presuntamente un trabajo de consultoría. Hacienda le investigó por cobrar ese dinero desde una mercantil para evitar así declararlo como renta de persona física pagando el IRPF. En su lugar, el ideólogo podemita lo declaró como ingreso de su empresa pagando el Impuesto sobre Sociedades y ahorrándose hasta 130.000 euros. Monedero se vio obligado a regularizar su situación fiscal y pagó 200.000 euros a la Agencia Tributaria.

Fuentes consultadas por OKDIARIO manifiestan que movimientos «extraños» como que, según El Pollo Carvajal, Velasco transfiriera dinero a Monedero y que después el fundador podemita le devolviera los fondos -por ejemplo, los 69.000 euros ingresados a Viu Europa– son técnicas utilizadas habitualmente en el blanqueo de capitales.

Velasco es administrador único de otras tres empresas: Urban Art Platform SL, Volumen Arquitectura SL y Work Anywhere MLJ SL. Todas ellas están domiciliadas en la céntrica calle Julián Camarillo número 47. OKDIARIO ha podido comprobar que estas compañías comparten sede con Euroal S.L, contratada por Podemos para realizar labores de carpintería en su nueva sede. Los morados le adjudicaron un contrato de 97.432,78 euros a esta carpintería de tan sólo 11 trabajadores.

El socio único de Euroal SL es Juan Manuel Morales Iglesias, vinculado a la coalición creada por Pablo Iglesias desde sus inicios en el año 2014. En 2018 formaba parte del Círculo de Podemos de San Blas (Madrid) y ese mismo año firmó un manifiesto para dar un nuevo impulso a la democracia interna del partido y en el que se pedía, entre otras cosas, «recuperar la fraternidad y el espíritu unitario; erradicar la endogamia, los vetos, los bloqueos, las exclusiones».

Morales Iglesias declaró ante el juez Escalonilla que investigaba las irregularidades en las adjudicaciones para reformar la nueva sede. El testigo reconoció que fue contratado a dedo. Manifestó que recibió una llamada del arquitecto contratado por Podemos, Manuel Campos, para habilitar el nuevo edificio. El constructor le preguntó si estaba interesado en realizar labores consistentes en carpintería de aluminio exterior y mamparas interiores y le instó a que remitiera un presupuesto a través del portal. Días después, el arquitecto le volvió a llamar para informarle que había sido uno de los seleccionados.

Morales se ha mostrado fiel a Iglesias hasta el último día. En marzo, cuando Iglesias comunicó que dejaba la vicepresidencia segunda del Gobierno para presentarse a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo, Morales le expresó a través de las redes sociales su apoyo. «Bravo Pablo, un enorme grato de generosidad y altura política», afirmó.

Del mismo modo, cuando la ex número 3 de Podemos en Madrid, Vanessa Lillo, de Izquierda Unida, llamó «ratas» y «sinvergüenzas» a Iglesias y su equipo, el dueño de la carpintería que comparte sede con la compañía chavista le recriminó: «Si tuvieses un mínimo de dignidad o vergüenza ya hubieses dimitido. Sinvergüenza. Con gente como tú no voy ni a enredar». Y añadió: «A mí ya no me da pena alguna gente de IU. Me dan auténtico asco, queriendo justificar lo injustificable. Si esta tipa tuviese un mínimo de dignidad y decencia dimitiría sin necesidad de que se lo pidiesen».