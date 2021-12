Juan Carlos I acaba de dar negativo en el test PCR que se ha hecho a lo largo de la mañana de este lunes 20 de diciembre. Así se lo ha hecho llegar en exclusiva el entorno de Su Majestad a OKDIARIO. El monarca se ha sometido a una prueba para ver si tenía o no coronavirus, a pesar de estar vacunado, tras haberse reunido con el tenista Rafael Nadal en Abu Dabi, contagiado por el COVID-19.

Todos los ojos estaban en los ojos del Rey Emérito. La incógnita giraba en torno a si podía o no estar contagiado de coronavirus. Por ese motivo, esta mañana, se ha hecho una prueba PCR desde la ubicación en la que reside: la isla de Zaya Nurai, que se encuentra a media hora del centro de la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

El tenista confirmó su contagio a través de las redes sociales tras aterrizar en Mallorca procedente de Abu Dabi, donde disputó un torneo de exhibición tras cuatro meses alejado de las pistas. El pasado sábado compartió mesa con Juan Carlos I antes de su duelo del contra Denis Shapovalov. Esto trastoca los planes del tenista balear de cara al Open de Australia, que arranca el próximo 17 de enero.

«Hola a todos. Quería anunciaros que en mi regreso a casa tras disputar el torneo de Abu Dabi, he dado positivo por COVID en la prueba PCR que se me ha realizado al llegar a España», ha confirmado Rafa Nadal en su perfil oficial de las redes sociales. «Tanto en Kuwait como en Abu Dabi pasamos controles cada dos días y todos resultaron negativos, el último siendo el viernes y teniendo los resultados en sábado. Estoy pasando unos momentos desagradables pero confío en ir mejorando poco a poco. Ahora estoy confinado en casa y he informado del resultado a las personas que han estado en contacto conmigo», afirmó el tenista balear.