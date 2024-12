Las imágenes del asalto de unos sicarios a la casa del presidente de la Audiencia Nacional en Tenerife

Tres hombres de origen colombiano intentaron asaltar la casa familiar del actual presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, en Tenerife el pasado mes de febrero durante la celebración de los Carnavales. Los individuos realizaron vigilancias en el rellano de la propiedad durante días para conocer la rutina de los moradores del inmueble. Vigilaron el bajo de la puerta, aguardaron a los vecinos en las escaleras y, tras varias jornadas de guardia, consiguieron acceder a la casa, ubicada en una de las principales calles comerciales de la isla. La Policía detuvo a los asaltantes.

La casa que tiene en herencia del presidente de la Audiencia Nacional y en la que viven sus familiares en las Islas Canarias sufrió un allanamiento de morada. El grupo de asaltantes se personó en el edificio en varias ocasiones hasta que logró forzar la cerradura de la puerta, utilizando la técnica del resbalón. Este método se basa en la pericia del criminal, que introduce un trozo de plástico entre la ranura de la puerta y marco, deslizándolo hasta la pieza móvil del resbalón logra que éste ceda y se abre la puerta sin necesidad de llaves. Uno de los asistentes logró este objetivo valiéndose de un trozo de plástico de color azul que se ha adjuntado como prueba al atestado.

Accedieron al interior de la casa sin que ninguno de los moradores o invitados estuviera en el interior. Sí habían pernoctado los días antes del asalto, pero entraron por la tarde, cuando los propietarios estaban en la calle. Mientras miembros del grupo vigilaban en las escaleras y las inmediaciones del edificio, accedieron al interior. Rápidamente, salieron del piso sin llevarse nada.

Asalto grabado

La entrada en la casa familiar del presidente de la Audiencia Nacional fue grabada en vídeo por las cámaras de seguridad del vecino de enfrente. Los agentes de la Policía Judicial han analizado las imágenes del suceso y han concluido que la finalidad de los sujetos era la de asaltar la vivienda, incluso con sus moradores en el interior.

Argumentan su conclusión explicando que en los fotogramas se pueden visualizar a los detenidos escudriñando las casas y observando a los vecinos acceder a las mismas desde la escalera. «Puede observarse que lleva puestos unos guantes, evidencia de que no querían dejar vestigios», esgrimen los agentes.

Detenidos

La Policía detuvo a los asaltantes y fueron trasladados a comisaría donde prestaron declaración ante los agentes. Uno de ellos contaba con antecedentes por delitos contra la salud pública y el Juzgado de Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana le había retirado el pasaporte como medida cautelar por la presunta pertenencia a organización criminal. El resto no tenía antecedentes penales.

José Ramón Navarro Miranda, presidente de la Audiencia Nacional. (Foto: Europa Press)

La Policía les puso las imágenes sobre lo ocurrido y se reconocieron en los fotogramas. Uno de los asaltantes declaró ante los agentes que su intención era ver si el edificio estaba ocupado. Explicaron que entraron y vieron que estaba habitada la vivienda y se fueron para después regresar por la zona porque era donde estaba la fiesta del Carnaval. Admitieron que accedieron a la vivienda utilizando el método del resbalón para poder okupar la casa y que le ofrecían dinero por entrar en la vivienda.

Una denuncia

La moradora de la vivienda, una familiar del presidente de la Audiencia Nacional, formuló una denuncia sobre lo ocurrido. Aseguró que no había tenido conocimiento de que han accedido a su vivienda hasta que se le notificó por los miembros de la Policía Nacional. Explicó que no había sido sustraído ningún objeto de valor de dentro de su domicilio y que, durante los días de la celebración del Carnaval, se había puesto una puerta provisional con llave que impide el acceso a las personas que no son del edificio.

La familiar del presidente de la Audiencia Nacional narró que mientras se encontraba en su vivienda se percató de unos fuertes ruidos en la puerta. Vio con la mirilla que estaban intentando abrir la puerta desde el exterior con fuertes golpes, por lo que la declarante entra en pánico y comenzó a gritar: «¡Socorro, auxilio, Policía!». Las personas dejaron de golpear la puerta y, escasos segundos después, observó por la mirilla de la puerta que se encontraban varios agentes de Policía Nacional uniformados en el rellano, por lo que salió al exterior y les explicó que habían intentado entrar en su vivienda.