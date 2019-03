Fuentes oficiales de Ciudadanos (C’s) han confirmado este lunes a OKDIARIO que su jefe de seguridad, Francisco Lacasa, se reunió en mayo de 2017 en Madrid con el presidente de la compañía Astra Sistemas, Vicente Codes.

Sin embargo, las mismas fuentes niegan rotundamente que en aquella reunión Lacasa se interesara por comprar dossieres personales con datos protegidos por la Ley como antecedentes penales, declaraciones de Hacienda, afiliaciones a la Seguridad Social e informes sanitarios.

“Fue una reunión como muchas otras que los responsables de Ciudadanos mantienen con proveedores de distintos servicios”, han explicado a OKDIARIO las citadas fuentes, “Lacasa se interesó por conocer los servicios que ofrece esa empresa [Astra Sistemas], pero en ningún momento solicitó nada que pudiera resultar ilegal ni se cerró ningún acuerdo”.

De este modo, Ciudadanos niega el contenido de la denuncia presentada el pasado día 11 en la Fiscalía de Barcelona, según la cual en aquella reunión Lacasa solicitó al empresario Vicente Codes que le suministrara dossieres personales con datos protegidos por la Ley.

Trabajó tres años para Astra Sistemas

Siempre según la denuncia, que ha sido presentada por un antiguo colaborador de Astra Sistemas que asistió a la reunión, el encargado de suministrar estos dossieres era el ex comisario de Policía Nacional Francisco Álvarez, condenado por la guerra sucia de los GAL, que gestiona la empresa de seguridad Check and In SA en Barcelona junto al comisario en excedencia Jesús Argüelles. El precio de cada informe se fijó entre 2.000 y 2.000 euros.

En el encuentro celebrado en mayo de 2017 en la sede de Ciudadanos en Madrid, los representantes de Astra Sistemas también se entrevistaron con la gerente del partido naranja, Ana Rodera. Las fuentes oficiales de Ciudadanos sostienen que, al reunirse con el presidente de Astra Sistemas, Lacasa sólo pretendía informarse de qué servicios ofrece esta empresa.

Lo cierto es que Francisco Lacasa conoce muy bien dichos servicios, ya que trabajó como consultor de Astra Sistemas durante tres años, a las órdenes de Vicente Codes, hasta que en abril de 2017 fue nombrado jefe de seguridad de Ciudadanos.