Elon Musk lo tiene claro: «Vox ganará las próximas elecciones». El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este sábado a Santiago Abascal en la cumbre de los conservadores en EEUU, conocida como Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), asegurando que está «haciendo un gran trabajo». Tras estas palabras, el dueño de Tesla colgó el vídeo en sus redes sociales añadiendo un comentario con el vaticinio.

En un breve mensaje en X, el magnate multimillonario, que también dirige el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Estados Unidos, retuiteó un vídeo del presidente Trump felicitando a Santiago Abascal por su «gran trabajo» y añadió el siguiente mensaje: «Vox ganará las próximas elecciones». Precisamente Musk se reunió con Abascal en pasado jueves en Washington.

Vox will win the next election https://t.co/v3tJtwKTG6

— Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2025