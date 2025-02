Abascal mantiene un encuentro en Washington con Elon Musk y le agradece «acabar con la censura ‘woke’»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha mantenido un encuentro con el magnate Elon Musk y nueva mano derecha de Donald Trump en Washington, en el contexto de la Conservative Party Action Conference (CPAC), la cumbre de los conservadores en Estados Unidos. En el encuentro, en el que también ha participado Gabriel Ariza, Abascal le ha agradecido a Musk que haya devuelto la «libertad» a la red social X, antes Twitter, que compró en 2022.

«He tenido la oportunidad de agradecer a Musk el haber devuelto la libertad a esta red social. El fin de la censura woke es una reconquista histórica de libertades», ha explicado Abascal tras el encuentro, en el que han estado departiendo amistosamente, como se ve en las fotografías que el propio líder de Vox ha difundido.

No es el primer encuentro que Musk y Abascal mantienen en persona. Ya en 2023, en Italia, el político y el empresario coincidieron en un acto de Hermanos de Italia, el partido liderado por Giorgia Meloni. Entonces, el español conminó al magnate a «contribuir a la libertad ideológica que censura la cultura woke», tarea por la que ahora le ha podido felicitar en Washington D. C.

Musk es asesor del presidente estadounidense, Donald Trump, quien encargó al multimillonario ponerse al frente del departamento de Eficiencia Gubernamental para recortar gastos y burocracia de la administración norteamericana.

El líder de Vox, que también ha tenido este jueves un breve saludo con el presidente argentino, Javier Milei, ha coincidido con el magnate en el marco de la Conservative Party Action Conference que se celebra estos días en Washington D. C.

En el contexto de esta cumbre, Abascal ha acusado a los «burócratas» de Bruselas de «facilitar la agresión de Putin» a Ucrania. También que ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por «pagar» las bombas que lanza Rusia y de comprarle el «doble de gas del que le compraba antes de la guerra». «Los mismos que le dieron a Rusia la posibilidad de invadir Ucrania, los mismos que facilitaron la agresión de (el presidente ruso, Vladimir) Putin condenándonos a la dependencia energética», ha señalado Abascal, para acto seguido criticar a Sánchez por su próxima visita a Kiev (Ucrania) al cumplirse tres años del inicio del conflicto.