Varsavsky: «Musk apoya a Trump, aunque le perjudique, porque destraba políticas que hundían la economía»

Hoy hablamos con Martín Varsavsky, empresario tecnológico referente a nivel internacional como fundador de cinco unicornios, entre otros la operadora telefónica Jazztel, y creador de un DOGE en España con el que cada ciudadano es un auditor del Gobierno en el gasto de nuestros impuestos. Con él, analizamos las piezas internacionales, los últimos movimientos jugados y las posibles consecuencias.

Y si seguimos en términos de ajedrez, la política de Donald Trump ha vuelto a situarse en el centro del tablero internacional con movimientos estratégicos que han generado intensos debates. En apenas unos días, desde que tomara posesión el pasado 20 de enero como presidente de Estados Unidos, ha anunciado la salida del país de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ha logrado que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se muestre dispuesto a ceder y trabajar bajo el liderazgo de Trump para alcanzar la paz. Además, Zelenski ha accedido a realizar concesiones en torno a las tierras raras, un recurso estratégico clave en la geopolítica global. La pregunta clave es cuánto tiempo puede resistir Ucrania sin la ayuda de EEUU y si es posible que Washington reactive su apoyo.

El desgaste del conflicto en Ucrania ha sido evidente. La ayuda estadounidense ha sido crucial para la resistencia ucraniana y, sin ese respaldo, la sostenibilidad de la defensa frente a Rusia se vuelve incierta. Sin embargo, la estrategia de Trump se orienta hacia una resolución rápida del conflicto, alejándose de las políticas de apoyo financiero y militar que caracterizaron la administración de Joe Biden.

Europa, por su parte, enfrenta el desafío de su propio rearme. La Unión Europea ha comenzado a fortalecer su industria militar, pero sigue dependiendo en gran medida del apoyo logístico y financiero de EEUU. Este martes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, presentaba un plan de rearme de 800.000 millones de euros, una cifra que refleja la creciente preocupación del bloque ante la amenaza rusa.

Históricamente, Europa ha dependido de la OTAN y de la protección de EEUU, pero con la posibilidad de que Trump regrese al poder y su visión aislacionista, la UE podría verse obligada a asumir una mayor responsabilidad en su seguridad. La guerra en Ucrania ya ha acelerado un cambio de paradigma en la política de defensa europea, recordando momentos de la Guerra Fría cuando la estrategia de contención definía el equilibrio geopolítico.

En este contexto, Martín Varsavsky analiza la estrategia de Trump y su estilo de negociación, que, según él, sigue un patrón predecible. «Trump tiene una forma de negociar que ya describió hace años en su libro El arte de la negociación. Siempre empieza con lo más drástico para luego moverse hacia una posición más conciliadora en la que encuentra un acuerdo con los demás», explica.

Aplicando esta lógica al caso de Zelenski, Varsavsky descarta la teoría de que todo fuera un plan premeditado para poner al líder ucraniano en una situación incómoda. «Muchos han hablado de bullying o de un maltrato por parte de Trump, pero si se observa el vídeo de cuarenta minutos de la reunión, se percibe que hubo un verdadero desacuerdo», sostiene. En su opinión, Zelenski cometió errores cruciales en su trato hacia Trump y J.D. Vance, y su amenaza a Estados Unidos, advirtiendo que podría enfrentar un destino similar al de Ucrania, resultó contraproducente. «Fue una bravuconada que le llevó a perder el acuerdo», afirma Varsavsky, recordando que Estados Unidos tiene una historia de tensiones con Rusia desde 1945 y ha sabido manejar la relación sin que el conflicto llegara a su propio territorio.

En el ámbito económico, el apoyo de Elon Musk a Trump ha sorprendido a muchos, especialmente porque sus empresas están sufriendo consecuencias negativas. Las acciones de Tesla han registrado caídas del 35% y las ventas han disminuido en algunos mercados. «Es interesante, porque la gente acusa a Musk de querer ganar dinero con su participación en el Gobierno, pero por ahora sólo ha perdido dinero», señala Varsavsky. Explica que Trump tiene una serie de políticas que favorecen los motores de combustión y la industria del petróleo y gas, lo que en principio perjudica a Tesla. Sin embargo, Musk podría estar apostando por una desregulación gubernamental que impulse la economía en su conjunto y beneficie a largo plazo al país y a su conglomerado de empresas.

Varsavsky destaca que «Elon Musk se ha hecho el hombre más rico del mundo no pensando en hacerse rico, sino en hacer los mejores productos del mundo, y eso es lo que quiere la gente». Su apoyo a Trump podría interpretarse como un respaldo a una visión económica de mayor libertad de mercado y menor intervención estatal, aunque eso implique riesgos financieros inmediatos. No obstante, advierte que Trump está tratando de abordar demasiados temas simultáneamente. «Se comporta como un emprendedor que tiene una startup y quiere hacer todo rápido. Pero hay cosas que no se pueden hacer tan rápido», advierte, mencionando la combinación de aranceles y guerra comercial como una mezcla «venenosa» que ha generado incertidumbre en los mercados.

En cuanto a España, Varsavsky critica el crecimiento del Estado bajo el Gobierno de Pedro Sánchez y el impacto de la inmigración en masa en el PIB, señalando que este crecimiento no se refleja en el PIB per cápita. Considera que el Ejecutivo socialista ha utilizado esta situación para aumentar la recaudación de impuestos y financiar programas que, según él, no siempre son necesarios. Como respuesta, ha desarrollado el proyecto AuditoríaCiudadana.es, una plataforma donde los ciudadanos pueden proponer formas de reducir el gasto público. «Lo que hicimos fue permitir que la gente escriba propuestas y ahora estamos implementando Inteligencia Artificial para moderarlas y mejorar su calidad», explica.

Sobre el conflicto entre Israel y Hamás, Varsavsky ofrece una reflexión contundente. Recuerda que la BBC reconoció recientemente sus graves fallos editoriales en la cobertura sobre Gaza, lo que, según él, evidencia el sesgo mediático contra Israel. «Israel tiene un problema, los judíos tenemos un problema: somos sólo 14 millones en un mundo de 8.000 millones. Si sólo el 20% de los demás se ponen de acuerdo, son 1.800 o 2.000 millones contra 14 millones. Es muy difícil divulgar la verdad de lo que ocurre en Israel», sostiene.

En este sentido, considera que la victoria de Trump podría ser positiva para la comunidad judía, dado que ha promovido políticas para combatir el antisemitismo en universidades como Harvard y Columbia. Argumenta que la narrativa global sobre Israel suele ser injusta y que la política internacional debe esforzarse por comprender la complejidad del conflicto sin caer en simplificaciones.

Mirando a cualquiera de los puntos del planeta, el panorama global -tanto en EEUU como en Europa- atraviesa un momento de redefiniciones políticas y económicas. La influencia de figuras como Trump y Musk marca el rumbo de decisiones que pueden transformar el futuro de la economía, la tecnología y la estabilidad política en los próximos años.