Milei se suma a Trump y saca a Argentina de la OMS por el «encierro más largo de la historia» en pandemia

Javier Milei ha anunciado este miércoles que Argentina saldrá de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una decisión con la que el mandatario argentino sigue los pasos de Donald Trump, que adelantó que Estados Unidos dejaría el organismo de la ONU en cuanto regresó a la Casa Blanca. Milei ha indicado que la causa de la determinación ha sido la gestión de la pandemia del coronavirus por parte de la OMS, con la que tiene «profundas discrepancias», algo que Trump también recriminó.

El presidente de Argentina ha culpado a la OMS de forzar «el encierro más largo de la historia de la humanidad», en alusión al confinamiento por el covid, una reclusión de la que también ha responsabilizado al anterior Ejecutivo del país andino, encabezado por el peronista Alberto Fernández. Asimismo, ha acusado al organismo de Naciones Unidas de dejarse influenciar por la política «de algunos estados».

De momento, el Gobierno de Milei no ha aclarado cuándo será oficial la salida de Argentina de la OMS, dado que no han facilitado los datos de los plazos. Sin embargo, sí que ha aclarado que no se trata de una ruptura inmediata. De hecho, según lo estipulado, desde que se emite la notificación formal de la retirada hasta que se produce la salida final de la OMS debe pasar al menos un año.

«Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud», ha explicado el portavoz del Ejecutivo argentino, Manuel Adorni. Además, ha subrayado que Argentina ganará una «mayor flexibilidad» en la toma de decisiones al perder su vinculación con la OMS. Así, Adorni ha aclarado que la medida no afectará de manera negativa al sistema sanitario del país sudamericano, dado que éste no recibe ninguna financiación por parte del organismo con el que ahora rompe.

Argentina se suma con esta retirada a la postura de Estados Unidos, ya que Donald Trump anunció el primer día de su retorno a la Casa Blanca que el país norteamericano abandonaría la OMS por segunda vez en menos de cinco años, ambas bajo el mandato del republicano.

El mandatario denunció que la administración estadounidense estaba aportando mucho más, en términos económicos, que China, país en el comenzó la pandemia, pese a que el asiático, por tamaño, debería sumar más. «Estábamos pagando 500 millones de dólares (482.996 millones de euros) a la OMS. Es bastante triste: China paga 39 millones y nosotros 500, y China es un país más grande».

En 2020, Trump también ordenó sacar a Estados Unidos de la OMS, varios meses después de que se declarara la pandemia, aunque Joe Biden revocó la decisión al asumir el mando en enero de 2021.

La salida de Estados Unidos supone un fiasco para la OMS, ya que el país ha sido históricamente uno de sus mayores donantes, y ha aportado también muchos empleados con conocimientos especializados en salud pública. Su marcha, con la pérdida de fondos que representa, puede paralizar numerosas iniciativas mundiales. En la última década, Estados Unidos ha aportado a la OMS entre 160 y 815 millones de dólares anuales (entre 154.666.000 y 787.806.434 euros), mientras que el presupuesto anual del organismo es de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares (1.933.152.190 y 2.899.283.844 de euros).

Con estos datos, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, acusó a Trump de poner «millones de vidas en riesgo por el VIH»: «Hacemos un llamamiento al Gobierno de Estados Unidos para que permita exenciones adicionales para garantizar la prestación de tratamiento y atención del VIH que salvan vidas».

WHO comments on United States announcement of intent to withdraw

The World Health Organization regrets the announcement that the United States of America intends to withdraw from the Organization.

WHO plays a crucial role in protecting the health and security of the world’s… pic.twitter.com/DT3QJ49bhb

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 21, 2025