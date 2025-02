Trump rompe la incomunicación con el Kremlin: habla con Putin y tiende puentes para la paz en Ucrania

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha revelado este domingo en una entrevista que ha hablado por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin sobre el fin de la guerra en Ucrania. Es la primera conversación directa que se conoce entre Putin y un presidente de Estados Unidos desde principios de 2022, justo antes de Rusia invadiera Ucrania. Trump ya adelantó la semana pasada que la guerra era un baño de sangre y que su equipo había tenido «algunas conversaciones muy buenas».

El conflicto en el este de Ucrania comenzó en 2014 tras el derrocamiento del entonces presidente prorruso en la Revolución del Maidán ucraniana y la anexión de Crimea por Rusia de forma unilateral, con fuerzas separatistas respaldadas por Rusia luchando contra las fuerzas armadas ucranianas.

Putin invadió Ucrania al enviar miles de soldados en 2022. Entonces, calificó la invasión de Ucrania como «operación militar especial» para proteger a los rusoparlantes de Ucrania y contrarrestar lo que, según él, era una grave amenaza para Rusia por la posible adhesión de Ucrania a la OTAN. Entonces, también habló la importancia de «desnazificar Ucrania».

Ucrania, la Unión Europea y los miembros de la OTAN destacaron que la invasión era una apropiación de tierras al estilo imperial y prometieron derrotar a las fuerzas rusas. Moscú controla un trozo de Ucrania del tamaño del estado norteamericano de Virginia y avanza al ritmo más rápido desde los primeros días de la invasión de 2022.

Trump ha explicado en una entrevista en exclusiva con el periódico The New York Post a bordo del Air Force One que cree que a Putin «sí le importa» la matanza en el campo de batalla. Cuando se le preguntó cuántas veces han hablado los dos líderes, evitó responder de forma concisa: «Mejor no lo digo», respondió.

«Quiere que la gente deje de morir», dijo Trump durante la entrevista sobre Vladimir Putin. «Toda esa gente muerta. Gente joven. Son como tus hijos, dos millones de ellos… y sin motivo», añadió el presidente de EEUU, que recordó que la guerra de tres años «nunca habría ocurrido» si él hubiera sido presidente en 2022. «Siempre tuve una buena relación con Putin», destacó Trump a diferencia de su predecesor el presidente demócrata: «Biden fue una vergüenza para nuestra nación. Una completa vergüenza».

En referencia al consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, que se unió a él en su estudio a bordo del Air Force One el viernes por la noche cuando se realizaba la entrevista, el presidente dijo: «Pongamos en marcha estas reuniones. Quieren reunirse. Todos los días muere gente. Jóvenes soldados guapos están siendo asesinados. Hombres jóvenes, como mis hijos. En ambos bandos. Por todo el campo de batalla».

El vicepresidente de Estados Unidos J. D. Vance se reunirá con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la Conferencia de Seguridad de Múnich la próxima semana.

Trump ha dicho que quiere llegar a un acuerdo de 500 millones de dólares con Zelenski para acceder a minerales de tierras raras y gas en Ucrania a cambio de garantías de seguridad en cualquier posible acuerdo de paz.

Trump declaró que «me gustaría llegar a un acuerdo no nuclear con Irán. Preferiría eso a bombardearlo. . . . No quieren morir. Nadie quiere morir». «Si llegamos al acuerdo, Israel no los bombardearía». En cambio, no quiso revelar detalles sobre posibles negociaciones con Irán: «En cierto modo, no me gusta decirles lo que voy a decirles. No estaría bien».