Trump podrá saltarse el embargo de armas de Sánchez a Israel a través de las bases de Rota y Morón

España mantendrá intacto el Convenio de Cooperación para la Defensa firmado con Estados Unidos, lo que permitirá a Washington continuar con los envíos de armamento a Israel desde las bases militares de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz), a pesar del embargo de armas anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El jefe del Ejecutivo presentó el lunes un paquete de medidas para «presionar» al Gobierno de Benjamin Netanyahu en el marco de la ofensiva sobre Gaza y Cisjordania, que calificó de «genocidio». Sin embargo, las bases militares estadounidenses han quedado excluidas de estas restricciones.

Entre las acciones presentadas por Sánchez destacan la aprobación de un Real Decreto Ley para consolidar jurídicamente el embargo de armas a Tel Aviv, aunque Sánchez precisó que el comercio de armas y material de defensa con Israel está paralizado desde octubre de 2023.

Adicionalmente, el Gobierno anunció la prohibición del tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las Fuerzas Armadas israelíes y la denegación de entrada al espacio aéreo español a aeronaves estatales que transporten material de defensa con destino a Israel.

Ahora bien, pese a todas estas prohibiciones anunciadas por el Gobierno español, la realidad es que el artículo 32 del Convenio de Cooperación para la Defensa con Estados Unidos establece una excepción que convierte en papel mojado todas estas medidas. Washington solo está obligado a obtener autorización para operaciones de carga o descarga de municiones dentro del territorio español, pero no debe informar sobre el destino final cuando se realicen escalas.

Es decir, Estados Unidos puede seguir utilizando las bases de Morón y Rota como plataforma logística para enviar armamento a Israel, siempre que no declare oficialmente cuál es el destino final. Una argucia legal que permite a Sánchez mantener el discurso antiisraelí mientras conserva intacta la relación estratégica con Washington.

Cabe recordar que las bases españolas ya han sido utilizadas como plataforma logística en operaciones relacionadas con Oriente Medio. En junio pasado, durante la escalada de hostilidades entre Israel e Irán, al menos 30 bombarderos y aviones cisterna estadounidenses hicieron escala en Morón y Rota para reabastecer aviones de combate.

Además, está prevista la llegada de un nuevo destructor estadounidense a la base de Rota en la primera mitad de 2026, como parte de la colaboración militar entre ambos países.