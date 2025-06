Trump dice que EEUU sabe dónde se esconde el líder Jamenei y pide la rendición incondicional de Irán

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha asegurado este martes que Washington sabe dónde se esconde el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y le ha instado a la rendición incondicional del régimen de Teherán. En redes sociales, Trump ha destacado que «sabemos exactamente dónde se esconde el llamado líder supremo», añadió Trump. «Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo (¡matar!), al menos no por ahora. Pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando».

Trump ha realizado estos comentarios mientras Estados Unidos aumenta su presencia militar en la región. El presidente de Estados Unidos se ha reunido este martes por la tarde en la Sala de Situaciones con sus asesores para abordar la cuestión iraní. El presidente Donald Trump está considerando diversas opciones, incluyendo un posible ataque estadounidense contra Irán, según informaron funcionarios de la administración al periódico The Wall Street Journal.

Los funcionarios indicaron que no se ha tomado ninguna decisión. El presidente, quien ha estado presionando por una solución diplomática, quiere asegurarse de que Irán no pueda desarrollar su capacidad nuclear, indicaron.

La guerra entre Israel e Irán ha entrado en su quinto día este martes 17 de junio. El presidente abandonó de forma anticipada una cumbre del G7 en Canadá el pasado lunes 16 de junio, afirmando que no lo hacía para trabajar en un alto el fuego, sino por algo «mucho más importante». Al pedírsele aclaraciones, Trump dijo que quería «un fin, un fin real, no un alto el fuego».

La Casa Blanca ha afirmado que Estados Unidos no se unirá a los ataques de Israel contra Irán. En cambio, un tercer destructor de la Armada estadounidense ha entrado en el Mediterráneo oriental para ayudar a defender a Israel, y un segundo grupo de ataque de portaaviones estadounidense se dirige al Mar Arábigo.

El Pentágono ha afirmado que el aumento de tropas es defensivo. Israel e Irán siguen con el intercambio de disparos, y el número de muertos en Irán ha superado los 450. Israel afirmó haber atacado decenas de lanzadores de misiles tierra-tierra, bases de lanzamiento de misiles tierra-aire y radares en el oeste de Irán. El Ejército de Israel ha informado que Irán lanzó 30 misiles durante la noche del lunes 16 de junio al martes 17.