Trump congela 2.000 millones en subvenciones a la Universidad de Harvard tras rechazar sus exigencias

El Gobierno de Donald Trump ha decidido este lunes congelar 2.200 millones de dólares en subvenciones (lo que equivale a 1.940 millones de euros) para la Universidad de Harvard después de que la institución rechazase tanto acabar con las medidas de diversidad, como vigilar la orientación ideológica de sus estudiantes extranjeros después de haber sido acusada de no hacer lo suficiente para «combatir el antisemitismo en su campus».

«Ningún Gobierno debería dictar a qué puede enseñar una Universidad privada, ni a quién deben admitir o contratar, o qué áreas de estudio o investigación se pueden perseguir», indicó el presidente de Harvard, Alan Garber, en una nota a los miembros de la Universidad.

De igual manera, la Universidad de Harvard le ha asegurado a Trump que seguirán «combatiendo el antisemitismo» en sus instalaciones como ha reclamado el presidente, pero no aceptarán sus demandas para evitar el recorte de fondos, ya que «invaden libertades universitarias reconocidas desde hace mucho tiempo por la Corte Suprema», según han señalado en el escrito.

Dentro de sus esfuerzos para combatir el antisemitismo, la Universidad «ha realizado y seguirá realizando cambios estructurales, políticos y programáticos duraderos y sólidos para garantizar que la Universidad sea un entorno de aprendizaje acogedor y de apoyo para todos los estudiantes», indica la misiva.

“No government—regardless of which party is in power—should dictate what private universities can teach, whom they can admit and hire, and which areas of study and inquiry they can pursue.” – President Alan Garber https://t.co/6cQQpcJVTd

— Harvard University (@Harvard) April 14, 2025