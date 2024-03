Suecia ingresa oficialmente en la OTAN: es el miembro número 32

Suecia ya forma parte de la OTAN. El país sueco se ha convertido este jueves en nuevo miembro de la organización militar tras concluir todos los trámites necesarios para su incorporación. Con ello se pone fin a un proceso que ha durado un total de 22 meses desde que presentaron su solicitud en mayo de 2022.

Así lo ha confirmado el Departamento de Estados Unidos, que ha afirmado que «se han cumplido las condiciones de entrada» para la adhesión de Suecia, que se ha convertido así en el 32º país en incorporarse a la organización.

Suecia, al igual que Finlandia, presentó su solicitud de adhesión en mayo de 2022. Sus vecinos finlandeses lograron el acceso hace 11 meses. Ahora es Suecia quien, finalmente, ha conseguido ingresar en la OTAN de manera oficial.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha hecho entrega del instrumento de adhesión de Suecia al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en un acto conjunto celebrado en Washington. Blinken ha asegurado que, con la entrada del país escandinavo, la OTAN «es más fuerte y grande que nunca».

«Suecia es ahora miembro de la OTAN. Gracias a todos los aliados por darnos la bienvenida como el miembro número 32. Nos esforzaremos por lograr la unidad, la solidaridad y el reparto de cargas, y nos adheriremos plenamente a los valores del Tratado de Washington: libertad, democracia, libertad individual y Estado de derecho. Más fuertes juntos», ha declarado el Gobierno sueco a través de su perfil oficial en redes sociales.

Sweden is now a NATO member. Thank you all Allies for welcoming us as the 32nd member. We will strive for unity, solidarity and burden-sharing, and will fully adhere to the Washington Treaty values: freedom, democracy, individual liberty and the rule of law. Stronger together.

