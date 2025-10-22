Rusia ha lanzado un nuevo ataque masivo contra Ucrania, alcanzando una guardería de Járkov con un dron. Al menos ha muerto una persona y siete han resultado heridas, según ha informado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Todos los niños han sido evacuados durante el ataque y han sido trasladados a distintos refugios de la ciudad.

En las imágenes difundidas por el jefe del Ejecutivo ucraniano aparecen varios niños Bomberos cargando en brazos a niños de distintas edades. «No hay justificación alguna para lanzar un ataque con drones contra una guardería. A los matones y terroristas sólo se les puede poner en su lugar por la fuerza», ha escrito Zelenski en redes sociales.

A Russian drone strike hit a kindergarten in Kharkiv – after a massive attack overnight. Unfortunately, one person has been killed – my condolences to the bereaved family. As of now, seven people have been injured and are receiving medical care. All the children have been… pic.twitter.com/J6PGx0u7ZZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 22, 2025

El ataque de Rusia a una guardería se enmarca en una nueva agresión masiva en la que el Kremlin ha lanzado 405 drones de larga distancia y 28 misiles. Del total de drones lanzados por Rusia, las defensas ucranianas neutralizaron 333.

En este sentido, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, insiste en la necesidad urgente de que Ucrania reciba de sus aliados occidentales sistemas antiaéreos Patriot adicionales. Estos sistemas de fabricación estadounidense son capaces de derribar los misiles Kinzhal a los que Ucrania es vulnerable al no contar con suficientes sistemas de este tipo.

Kiev ha sido el principal objetivo del ataque, que también se ha dirigido contra las regiones ucranianas de Dnipropetrovsk, Zaporiyia, Cherkasi, Cherníguiv y Odesa, según el parte de la Fuerza Aérea.

Al menos seis personas han muerto en todo el país a consecuencia de este nuevo ataque ruso con misiles y drones de larga distancia.