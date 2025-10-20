Trump da por «ganador» a Putin en Ucrania y el Kremlin exige el control de Donetsk para pactar la paz

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha asegurado que el presidente ruso Vladimir Putin ha «ganado cierta propiedad» durante la invasión de Ucrania y que se debe esperar que tome territorio ucraniano como parte de un acuerdo de paz, en referencia a Donetsk. Estas declaraciones se han realizado durante una entrevista grabada tras su llamada telefónica con Putin el 16 de octubre, un día antes de la reunión de Trump con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

La reunión de la Casa Blanca del pasado viernes 17 de octubre entre Trump y Zelenski terminó sin compromisos de armas avanzadas para Kiev. El encuentro terminó con decepción para la delegación ucraniana, al no obtener compromisos sobre misiles Tomahawk ni otro armamento avanzado. Trump enfrió la idea de vender Tomahawk a Ucrania tras llamada del presidente de Rusia Vladimir Putin del jueves 16 de octubre. Donald Trump había indicado anteriormente que podría estar dispuesto a vender a Ucrania misiles Tomahawk capaces de atacar en profundidad territorio ruso. En cambio, cambió de opinión después de la llamada telefónica que tuvo con Putin durante dos horas.

Trump se fue a Florida después de la visita de Zelenski, al que dejó solo en la rueda de prensa. El presidente de Ucrania atendió a los periodistas fuera de la Casa Blanca en la calle. Posteriormente, Zelenski llamó por teléfono a los líderes europeos para explicarles el desarrollo de su reunión con Trump.

Trump ha relativizado en la entrevista realizada con Fox News la pérdida de tierras ucranianas y ha cuestionado la lógica de la defensa de la soberanía, argumentando que «somos la única nación que gana una guerra y luego se va». Además, en redes sociales Trump ha reiterado que un acuerdo de paz debería definirse según «líneas de propiedad establecidas por la guerra y el valor».

El presidente ruso Vladimir Putin le dijo a su homólogo estadounidense Donald Trump durante su conversación telefónica que solo consideraría poner fin a la guerra si Rusia obtenía el control total de Donetsk.

A cambio, estaría dispuesto a ceder partes de las regiones de Zaporiyia y Jersón, parcialmente ocupadas por fuerzas rusas.

En la Casa Blanca, se considera la propuesta de Putin un posible «progreso», pero los europeos han advertido de que Ucrania probablemente la rechazaría, viéndola como ceder territorio propio sin obtener nada a cambio.

Trump: «Putin te destruirá»

Durante su reunión, Trump presionó a Zelenski para que aceptara los términos del Kremlin. Según un funcionario europeo con conocimiento del encuentro citado por Financial Times, la conversación en algunos momentos se convirtió en un enfrentamiento verbal entre Trump y Zelenski. Incluso, Trump le dijo a Zelenski que Rusia estaba ganando la guerra y destruiría Ucrania si Kiev no aceptaba un acuerdo. Trump habría advertido al presidente ucraniano: «Si él (Putin) lo quiere, te destruirá».