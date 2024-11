Rusia ataca la infraestructura energética de Ucrania con 120 misiles y 90 drones matando a 10 personas

Rusia lanzó ha lanzado este domingo uno de los mayores ataques desde el inicio de la guerra contra la infraestructura energética de Ucrania con 120 misiles y 90 drones. Al menos 10 personas han muerto. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, describió los ataques aéreos como un «ataque masivo combinado en todas las regiones» destinado a dañar la infraestructura energética del país. Rusia afirmó que su objetivo eran «infraestructuras energéticas esenciales para el complejo militar-industrial ucraniano».

Funcionarios ucranianos han destacado que el ataque se encuadra dentro de la estrategia del presidente ruso, Vladimir Putin, de buscar un acuerdo de paz beneficioso para Moscú tras la victoria electoral en Estados Unidos de Donald Trump. El canciller alemán, Olaf Scholz, llamó el viernes a Putin por primera vez en dos años, instándole a negociar. En cambio, Putin mantiene que Kiev debe ceder territorio y permanecer fuera de la OTAN.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha declarado este domingo que se lanzaron unos 120 misiles y 90 drones contra objetivos en todo el país. Rusia lanzó misiles Zircon, Iskander y Kinzhal -todos ellos difíciles de interceptar sin armas occidentales-, además de drones iraníes Shahed. Las Fuerzas Aéreas ucranianas se defendieron del ataque con cazas F16, Su-27 y MiG, sistemas de defensa antiaérea, grupos móviles locales dedicados a derribar drones y unidades de guerra electrónica que codifican las señales GPS.

En el vídeo de abajo, publicado por la Fuerza Aérea Ucraniana, se puede ver a la soldado Natalia Hrabarchuk que lanza un misil contra un objetivo desde un sistema portátil.

On the morning of November 17, soldier Nataliia Hrabarchuk successfully shot down a russian cruise missile using an Igla MANPADS.

It was her first combat launch and first successful hit! pic.twitter.com/ovDwfVkFe8

— Ukrainian Air Force (@KpsZSU) November 17, 2024