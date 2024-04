Israel interceptó el «99%» de los misiles y drones lanzados por Irán: «Eso es un éxito»

«Israel está preparado para defenderse de esta amenaza», advertía este sábado por la noche el portavoz de las IDF, las fuerzas de defensa israelíes, nada más constatar el lanzamiento de cientos de drones y misiles de crucero y balísticos desde Irán. Y la línea de defensa ha cumplido frente al ataque iraní. La llamada Cúpula de Hierro (Iron Dome), el sistema defensivo antimisiles de Israel, junto con sus aviones F-35 y la ayuda de la aviación de Estados Unidos, Reino Unido y Jordania, han logrado derribar «al 99%» de todos los proyectiles y aeronaves no tripuladas procedentes de Irán. Una tasa de efectividad casi plena. En total, desde suelo iraní se han lanzado 300 drones con carga explosiva, 30 misiles de crucero y 120 misiles balísticos.

En una demostración técnica de lo que en terminología militar se conoce como ataque de saturación por capas, en el que el enemigo lanza una andanada masiva de amenazas aéreas para poner a prueba la defensa aérea de un oponente, Irán ha fracasado en su ataque. El objetivo de esa táctica, explican quienes trabajan a diario con la defensa aérea de España, es saturar los sistemas de defensa aéreos con cientos de objetivos a derribar, provocando que una parte de ellos consiga superar esa malla de protección y alcanzar su objetivo. En el caso de Israel, su defensa no ha caído: el 99% de los objetivos aéreos han sido derribados de antemano. Israel lo ha calificado de «éxito», y fuentes militares consultadas por OKDIARIO así lo certifican, señalando el gran nivel de efectividad mostrado por las defensas antiaéreas israelíes.

Según ha informado Israel, parte del trabajo se ha realizado en los cielos iraquíes. Allí hay bases estratégicas de Estados Unidos y Reino Unido, donde sus fuerzas aéreas despegaron nada más decretarse la alarma para derribar los drones a su paso por Irak. Buena parte de ellos no llegaron hasta la línea de defensa israelí. También ayudó en esta tarea la aviación de Jordania, que ahora ha recibido una amenaza directa por parte de Irán por interceder a favor de Israel.

En total, Irán lanzó unos 300 drones con carga explosiva, aparatos suicidas como los que Rusia -que los compra a Teherán- emplea habitualmente contra poblaciones en Ucrania. Muchos de ellos eran del modelo Shahed 136. Además, se han lanzado al menos 30 misiles de crucero y unos 120 misiles balísticos, la verdadera amenaza por su gran poder de destrucción y la gran velocidad de estos proyectiles, que dificulta su derribo. Aún así, la Iron Dome israelí se empleó a fondo durante toda la madrugada para evitar la amenaza sobre sus poblaciones. De momento, tan sólo se ha certificado la muerte de un niño de 10 años.

“Together with our partners, the IDF is operating at full force to defend the State of Israel—and the people of Israel. This is a mission that we are determined and ready to fulfill.”

IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari on the current attack from Iran: pic.twitter.com/rjNqLPFs9X

— Israel Defense Forces (@IDF) April 13, 2024