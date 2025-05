El Papa León XIV defiende la libertad de prensa y pide la liberación de los periodistas encarcelados

Este lunes, el Papa León XIV ha celebrado su primera audiencia con la prensa pronunciando un discurso histórico, sin precedentes. Ante más de 4.000 periodistas internacionales, el Papa León XIV ha defendido la libertad de prensa, la búsqueda de la verdad y ha exigido la liberación de los periodistas encarcelados por ejercer el derecho de la información.

«Sin libertad de información, la gente no puede elegir libremente», ha sostenido el Pontífice. León XIV ha mostrado su solidaridad «por lo periodistas encarcelados por haber intentado contar la verdad», pidiendo su «liberación».

«La Iglesia reconoce en estos testigos —pienso en aquellos que informan sobre la guerra incluso a costa de la vida— la valentía de quien defiende la dignidad, la justicia y el derecho de los pueblos a estar informados, porque sólo los pueblos informados pueden tomar decisiones con libertad. El sufrimiento de estos periodistas detenidos interpela la conciencia de las naciones y de la comunidad internacional, pidiéndonos a todos que custodiemos el bien precioso de la libertad de expresión y de prensa», ha expresado.

Las claves del nuevo periodismo

Como decimos, el discurso de León XIV no tiene precedentes entre sus antecesores. Es habitual que los Papas se dirijan en los primeros días de sus Pontificado a los medios que han estado durante estas semanas informado desde el fallecimiento del Papa Francisco. Pero ninguno lo ha hecho como él: por el mensaje, el tono y la intención de su discurso.

Si los otros Papas habían hecho referencia a la libertad de prensa, ninguno se había dirigido directamente a los periodistas en este estilo directo, dándoles las claves de lo que podríamos llamar el nuevo periodismo por la paz, que ha propuesto León XIV. Tal el es así que el Papa ha sido interrumpido varias veces por los aplausos calurosos de los periodistas que nos encontrábamos en la sala hasta el punto que se ha pronunciado entre los presentes «¡Viva el Papa Leone!».

Este discurso lo habría escrito personalmente el Papa, queriendo concienciar del papel que juegan los periodistas como transmisores de la información y buscadores de la verdad. «Ustedes están en primera línea para describir los conflictos y las esperanzas de paz, las situaciones de injusticia y de pobreza, así como el trabajo silencioso de muchos en favor de un mundo mejor. Por eso les pido que elijan de forma juiciosa y valiente el camino de una comunicación para la paz», ha señalado.

El paradigma de la guerra en la prensa

«Felices los que trabajan por la paz», ha comenzado su discurso el Papa León XIV, haciendo referencia al Sermón de la montaña, recogido por San Mateo, siguiendo el estilo de sus primeras intervenciones públicas como Pontífice, donde en todas ellas ha puesto por delante la palabra de Cristo, antes que la suya propia.

«Se trata de una bienaventuranza que nos desafía a todos y que nos toca de cerca, llamando a cada uno a comprometerse en la realización de un tipo de comunicación diferente, que no busca el consenso a cualquier coste, no se reviste de palabras agresivas, no asume el modelo de la competición, no separa nunca la investigación de la verdad del amor con el que humildemente debemos buscarla», ha señalado, siguiendo el estilo de sus intervenciones, donde pone por delante la palabra de Cristo, antes que la suya propia.

León XIV ha propuesto a los periodistas una manera distinta de afrontar su trabajo rechazando el «paradigma de la guerra», a fin de construir desde el propio discurso periodístico un espacio donde la paz sea posible.

(En ampliación)