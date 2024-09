El presidente de Argentina, Javier Milei, ha arremetido este miércoles contra el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, después de que éste anunciara más impuestos y pidiera «menos Lamborghinis»: «Dios, proteja a los españoles de este depredador de riqueza». «El socialismo es una enfermedad del alma aberrante», ha añadido el líder argentino en un mensaje en su perfil de la red social X, antes Twitter.

«La combinación de profunda envidia, fatal arrogancia e ignorancia en temas de economía en la frase resulta espeluznante», ha lamentado el mandatario americano en su respuesta a las palabras del líder socialista en el acto de inauguración del nuevo curso político en un acto en el Instituto Cervantes este miércoles. «¡Viva la libertad carajo!», ha espetado Milei frente al discurso de Sánchez.

En el mensaje, el jefe del Estado argentino mencionaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al líder de Vox, Santiago Abascal, después de su crítica al también secretario general del PSOE.

La publicación respondía a otro mensaje en el que podían verse las imágenes del discurso de Sánchez de este miércoles. El líder socialista anunció que «independientemente de lo que piensen algunos, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto, fabricados en España, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis». La alusión a esta marca de coches a su vez trataba de ser un ataque a Ayuso.

El jefe del Ejecutivo indicó en ese acto que pondrá en marcha «nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen y de los que se benefician ciertas élites». Sánchez insistió en que se va «gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir cien vidas». «Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto», abundó el secretario general del PSOE.

A su vez, afirmó que el Gobierno iba a impulsar «la creación de un sistema de financiación autonómico que sea más justo, que reduzca las diferencias territoriales, que atienda la singularidad desde cada uno de los territorios y que garantice la suficiencia del gasto público».

«Pensamos que la descentralización, que forma parte del ADN federal y autonómico de nuestro Estado compuesto, es perfectamente compatible con garantizar la solidaridad y la equidad entre territorios», indicó el líder socialista.

Respuesta de Abascal

Uno de los políticos que Milei mencionaba en su mensaje, Santiago Abascal, arremetió contra Sánchez también este miércoles. «Puto ladrón», llamó el líder de Vox al presidente del Gobierno en una publicación a través de la red social X. «Está robando el futuro a los españoles que más lo necesitan», añadió el político de la formación con sede en la madrileña calle de Bambú.

«El tirano mentiroso y ladrón no está contra los Lamborghinis ni los Falcon», espetó en su publicación el presidente de Vox. «Está persiguiendo los [coches] diésel de los trabajadores, está destruyendo la clase media», incidió el líder de la tercera formación con más representantes en el Congreso.

El jefe de filas del partido de Bambú hacía un juego de palabras con los términos que usó hace unos meses el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. El ex alcalde de Valladolid alabó a Sánchez cuando se tomó cinco días de reflexión para decidir si continuaba al frente del Gobierno en medio de las acusaciones a su mujer, Begoña Gómez, tras conocerse que había escrito varias cartas de recomendación a favor de la empresa de su socio, Juan Carlos Barrabés, para conseguir contratos públicos.

Entonces, Puente dijo que «Pedro Sánchez no es que tenga predicamento en el exterior, es que es el puto amo». «Esa es la realidad», insistió el ex alcalde de Valladolid. De él destacó que tenía «autonomía», y le alabó asegurando que en el exterior «se le respeta, habla inglés y no tiene que estar aislado en una silla cuando la gente habla entre sí».

Abascal participará este jueves junto a Javier Milei en un encuentro político en Buenos Aires. Se trata del tercer encuentro regional de Foro Madrid, una plataforma de la Fundación Disenso asociada a Vox. Además de estos dos políticos, participarán más de 40 penalistas.