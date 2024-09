Ayuso responde al ataque de Sánchez: «Miente para justificar el robo que planea a Madrid»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido al ataque realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «De cada 10 euros que el Gobierno ha dado a la Comunidad de Madrid, tres se han usado para hacer regalos fiscales a los más ricos», ha señalado el dirigente socialista. «Miente para justificar el robo que planea a Madrid», ha respondido la presidenta madrileña, haciendo alusión también al regalo fiscal a Cataluña que los socialistas pactaron con los separatistas. El jefe del Ejecutivo ha convertido su conferencia de arranque del curso político en un mitin del PSOE con el objetivo de arremeter contra las comunidades gobernadas por el PP, principalmente la Comunidad de Madrid.

«Incapaz de hablar nada positivo sobre su gestión, incapaz de hacerlo desde la sede del PSOE, utiliza las instituciones de todos para, mintiendo, justificar el robo que planea a Madrid y la ruptura del modelo territorial a la medida de sus socios secesionistas», ha señalado Isabel Díaz Ayuso en un mensaje colgado en las redes sociales para responder a las acusaciones emitidas por Pedro Sánchez. El Jefe del Ejecutivo también ha acusado al Ejecutivo madrileño de derivar «1.000 millones de euros a la sanidad privada».

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha señalado que los ataques de Pedro Sánchez contra su Gobierno son «una cortina de humo». Fátima Matute sostiene que es «mentira» que estén «invirtiendo más» en la Sanidad privada y que hayan «invertido en recursos privados respecto en los públicos». «Tenemos unos hospitales de gestión directa y otros de gestión indirecta y, desde luego, incluso en esta titularidad pública hemos invertido más en nuestros hospitales de gestión directa. He de decir que no hemos derivado recursos a la Sanidad privada. He de decir que a diferencia de lo que hacen otras comunidades autónomas, el gasto en Sanidad privada es desde luego un aumentado. Tenemos una inversión de un 11% en Sanidad privada, al contrario como por ejemplo que en Cataluña que llega a derivar un 23%», ha puntualizado.

«Lo que nos critican a nosotros, pues ellos lo están haciendo», ha apostillado Matute este miércoles en una comparecencia improvisada ante los medios de comunicación al finalizar la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Matute ha recalcado que está «indignada» con las palabras de Sánchez, «que ha utilizado un acto público para ir en contra de la Comunidad de Madrid y, en concreto, contra la Sanidad».

«En este Gobierno lo que somos es transparentes y damos explicaciones. Lo que le tenemos que decir al presidente del Gobierno es que en la Sanidad madrileña y en todos los recursos que utilizamos en la Comunidad de Madrid, lo que hacemos es mirar por la eficiencia y, desde luego, apostamos por el servicio público», ha sostenido la titular de Sanidad.

La consejera de Sanidad del Gobierno madrileño ha esgrimido que ellos no están en contra de la colaboración público-privada porque, a su juicio, creen «que es necesario», pero siguiendo «unas reglas y unas normas del juego bien establecida» y con el control «del gasto que se hace euro a euro».

«Regalos fiscales a los de arriba»

Pedro Sánchez, durante su discurso realizado este miércoles para inaugurar el curso político, no ha anunciado ninguna propuesta nueva y se ha dedicado a cargar contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. «Las autonomías gobernadas por la derecha no han dedicado sus recursos a los ciudadanos, los han dedicado a aumentar los contratos de unas pocas empresas con nexos familiares y a financiar sus regalos fiscales a los de arriba. Pongamos de nuevo el caso de la Comunidad de Madrid», ha señalado para proyectar sus críticas de forma directa contra el Ejecutivo madrileño.

El presidente del Gobierno ha acusado a Ayuso de implementar una «agenda neoliberal contraria al interés de la mayoría». «Mercancías frente a derechos. Nosotros creemos que la formación, la salud y la dignidad de las personas no son negocios y no puede depender del código postal o del dinero que tengan en el banco. El Estado del Bienestar ha empezado a recuperarse de los tijeretazos, hay muchos servicios públicos que siguen saturados, listas de espera inaceptables y algunos servicios con una calidad que no está a la altura», ha asegurado.

Pedro Sánchez considera que la receta de Isabel Díaz Ayuso es la de «bajar los impuestos a los ricos, dar más contratos públicos a las grandes corporaciones y mientras recortar los servicios, los recursos y los derechos».