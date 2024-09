Sánchez reaparece haciendo oposición a Ayuso: «Regala a los ricos el dinero que recibe del Gobierno»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convertido su conferencia de arranque del curso político en una retahíla de ataques a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Demostrando, una vez más, su madrileñofobia. Sánchez ha dedicado cinco minutos iniciales al Gobierno de la Comunidad de Madrid con falsedades como que «de cada diez euros que el Gobierno de España ha dado a la Comunidad de Madrid para mejorar la vida de la clase media, tres se han usado para hacer regalos fiscales a los más ricos».

Sánchez, que ha citado directamente a los gobiernos de Ayuso y el valenciano Carlos Mazón, ha denunciado que «los líderes autonómicos de la oposición lo que hacen es culpar al Gobierno central de este problema» cuando «eso es una gran mentira». El presidente del Gobierno les ha afeado también que digan que no les dan «suficientes recursos públicos».

Según los datos que ha expuesto en su conferencia ante 150 organizaciones de la sociedad civil, celebrada en el Instituto Cervantes de Madrid, «entre 2018 y 2023 la Comunidad de Madrid recibió casi 100.000 millones de euros del Gobierno de España, casi un 21% más de lo que transfirió el Gobierno de Mariano Rajoy». Sánchez ha proseguido asegurando que durante ese periodo «sus recortes de impuestos para beneficiar a los de arriba redujo los ingresos de la Comunidad de Madrid en 31.000.000 de euros».

Según el jefe del Ejecutivo la Comunidad Autónoma de Madrid, «para cuadrar sus cuentas», «ha reducido su inversión en educación pública, hasta tener el gasto por alumno más bajo de toda España, situarse a la cola del gasto más bajo por habitante y eliminar prestaciones autonómicas enteras para que las paguen el conjunto de los españoles vivan donde vivan». «Así no se defiende la igualdad entre los españoles» ha sentenciado».

En este sentido, ha puesto como ejemplo las prestaciones sociales que reciben las familias más vulnerables. Según su relato de los hechos, «en el año 2018 la Comunidad de Madrid auxiliaba a 27.000 familias vulnerables con una renta mínima de inserción que costaba unos 12,5 millones al mes». En estos seis años «la ha ido eliminando hasta el punto que hoy la reciben unas 7.000 familias». En paralelo, ha explicado, «el número de hogares madrileños que reciben el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno de España ha pasado de 0 a 50.000 con una inversión de 37 millones de euros».

Ataques directos de Sánchez a Ayuso

Sánchez, que apenas ha hecho ninguna propuesta nueva, reiterando su voluntad de cumplir con los compromisos adquiridos previamente, ha denunciado que «las autonomías gobernadas por la derecha no han dedicado sus recursos a los ciudadanos, los han dedicado a aumentar los contratos de unas pocas empresas con nexos familiares y a financiar sus regalos fiscales a los de arriba». «Pongamos de nuevo el caso de la Comunidad de Madrid», ha dicho el presidente.

Pedro Sánchez ha acusado a Ayuso de implementar una «agenda neoliberal contraria al interés de la mayoría». «Mercancías frente a derechos», ha exclamado. Según él, en la Comunidad de Madrid, «sólo en este año se han derivado mil millones de euros públicos a la sanidad privada».

«Nosotros creemos que la formación, la salud y la dignidad de las personas no son negocios y no puede depender del código postal o del dinero que tengan en el banco» ha sentenciado el jefe del Ejecutivo. Aunque en su opinión «el estado del bienestar ha empezado a recuperarse de los tijeretazos», también «hay muchos servicios públicos que siguen saturados, listas de espera inaceptables y algunos servicios con una calidad que no está a la altura».

En opinión del jefe del Ejecutivo, la receta de Isabel Díaz Ayuso es la de «bajar los impuestos a los ricos, dar más contratos públicos a las grandes corporaciones y mientras recortar los servicios, los recursos y los derechos».

Presupuestos Generales del Estado

El presidente del Gobierno también ha confirmado que el Ejecutivo trabajará por la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado y ha anunciado que el próximo Consejo de Ministros aprobará de nuevo el límite de gasto no financiero de 2025, conocido como techo de gasto, y los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de Administraciones para su remisión al Parlamento para su debate y votación.

«Les anuncio que el próximo Consejo de Ministros aprobaremos de nuevo el techo de gasto para su remisión al Parlamento», ha adelantado el jefe del Ejecutivo durante el acto de inauguración del curso político. A finales del mes de julio, el Pleno del Congreso de los Diputados rechazó los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones, que es el primer paso para la aprobación de las cuentas públicas, tras el inesperado voto en contra de Junts.