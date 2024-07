Siete personas han muerto en un incendio originado en un edificio en el barrio de Les Moulins, en la ciudad francesa de Niza. Entre las víctimas hay tres niños y un adolescente. Por el momento, las autoridades han abierto una investigación para esclarecer los hechos, en la que no descartan que este suceso haya sido una «acción provocada».

Los bomberos recibieron la alerta de incendio a las 02:30 horas de esta madrugada y desplazaron varios medios al lugar pero, desgraciadamente, siete personas ya habían perdido la vida en el momento que llegaron. Previamente, el fuego se había declarado en la séptima planta del edificio, y tras sofocar el incendio, las autoridades montaron un dispositivo de ayuda psicológica para los vecinos.

Además de las víctimas mortales, tres personas han sido hospitalizadas, una con «urgencia absoluta» y las otras dos con «urgencia relativa». En total, los Servicios de Emergencia rescataron a 36 personas del edificio.

En cuanto a las hipótesis sobre el origen del incendio, el fiscal no detalló qué indicios apuntan a una «autoría voluntaria», pero sí dijo que expertos del laboratorio de la Policía de Marsella van a ir para realizar «exámenes» en la «escena del crimen».

Por otra parte, el diputado Éric Ciotti ha informado de este balance, agregando que una de las personas rescatadas se encuentra crítica, mientras que otras tres han sufrido intoxicación de humo. «Inmensa conmoción tras el terrible incendio», ha indicado a través de su perfil en la red social X.

Immense émotion à la suite d’un terrible incendie rue de la Santoline dans le quartier des Moulins à Nice.

Malgré la courageuse intervention des policiers et des sapeurs pompiers 7 personnes dont 1 enfant sont décédées et 1 personne en urgence absolue et trois autres ont été…

