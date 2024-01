Benzema denuncia al ministro de Interior de Francia tras acusarle de terrorismo

Karim Benzema no está pasando su mejor momento en el campo, ni tampoco en lo extradeportivo. Según apuntan desde su país natal, el ex jugador del Real Madrid ha interpuesto una denuncia contra el ministro de Interior de Francia, Gérald Darmanin, unos meses después de que le acusara de tener vínculos con la organización terrorista ‘hermanos musulmanes’. El encargado de confirmarlo ha sido su abogado personal, Hugues Vigier.

«Estamos sacando gente a la luz pública, ante el oprobio general, sólo para crear un falso truco de comunicación. Con consecuencias familiares también para las personas más cercanas a nosotros», afirmó su abogado en la televisión francesa.

«Están sembrando división en Francia. Hay quienes no entienden este tipo de discursos, algunos que excluyen a Karim Benzema y otros que se sienten excluidos por lo que se dice de él. Esto es todo lo contrario de lo que debería hacer un hombre que se llama a sí mismo como político», denunció, señalando directamente a Darmanin.

Y es que las afirmaciones del ministro galo fueron realmente graves y resonaron en todo el mundo hace unos meses, pues un mito del deporte como Benzema era acusado de estar cercano al terrorismo. El año del Balón de Oro no está siendo nada fácil, pues en los últimos días fue apartado por el entrenador de su equipo, el Al-Ittihad, Marcelo Gallardo, antes de comenzar la pretemporada.

La grave acusación del ministro de Interior francés

«El señor Karim Benzema tiene vínculos notorios con los hermanos musulmanes». Así de contundente fue el político del Gobierno francés, cuando acusó al delantero de tener vinculación con los ‘hermanos musulmanes’, una organización islámica considerada terrorista en Francia y que fue creada en Egipto en 1928, siendo esta la más antigua del mundo árabe y musulmán.

Estas declaraciones llegaron dos días después del mensaje de apoyo de Benzema a la Franja de Gaza, en plena guerra entre Israel con Hamás. «Todas nuestras oraciones por los habitantes de Gaza, que una vez más son víctimas de estos injustos bombardeos que no perdonan a mujeres ni a niños», publicó el francés en sus redes sociales en un mensaje que generó una gran polémica e incluso se llevó un gran número de respuestas negativas.

La primera de ellas fue de Dudú Aouate, el ex portero de nacionalidad israelí que militó en Deportivo de la Coruña, Racing de Santander o Mallorca, entre otros. El también ex director deportivo del club balear insultó al ex del Real Madrid hasta en cinco idiomas después de su mensaje de apoyo al pueblo de Gaza. «Eres un hijo de p***», escribió el portero en su perfil oficial de las redes sociales.

Benzema atraviesa una mala racha

En lo deportivo, el delantero galo no termina de encontrar su sitio en la Liga saudí. Desde su llegada el pasado verano, todo han sido problemas para un Benzema que está más que cuestionado por su afición, como se pudo comprobar después de la derrota ante el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. El ex jugador del Real Madrid ya tuvo problemas con su anterior entrenador, nada más llegar, Nuno Espirito Santo, y hace unos días sus problemas de disciplina llevaron al técnico actual, Gallardo, a excluirle de la pretemporada.