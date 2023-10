El Gobierno de Francia ha acusado a Karim Benzema de tener «vínculos notorios» con los Hermanos Musulmanes, una organización considerada como terrorista en territorio francés. Gérald Darmanin, ministro del Interior de Macron, ha opinado sobre la posición del futbolista en la guerra entre Israel y Hamás después de que el pasado domingo mandara un mensaje de apoyo al pueblo de Gaza.

«El señor Karim Benzema tiene vínculos notorios con los Hermanos Musulmanes». Así de contundente ha sido el ministro de Interior francés, Gérald Darmanin, acusando al jugador del Al-Ittihad de tener vinculación con Los Hermanos Musulmanes, una organización islámica considerada terrorista en Francia y que fue creada en Egipto en 1928 siendo esta la más antigua del mundo árabe y musulmán.

🚨 Pour Gérald Darmanin (ministre de l’intérieur) : 🎙️« Mr Karim Benzema est en lien, on le sait tous, notoire, avec les Frères Musulmans ». Cette organisation est classée comme terroriste en Europe. pic.twitter.com/A8WHNPqewM — SPORTS ZONE (@SportsZone__) October 17, 2023

Estas declaraciones llegan dos días después del mensaje de apoyo de Benzema a la Franja de Gaza, en plena guerra entre Israel con Hamás. «Todas nuestras oraciones por los habitantes de Gaza que una vez más son víctimas de estos injustos bombardeos que no perdonan a mujeres ni a niños», publicó el francés en sus redes sociales en un mensaje que generó una gran polémica e incluso se llevó un gran número de respuestas negativas.

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

La primera de ellas fue de Dudú Aouate, el ex portero de nacionalidad israelí que militó en Deportivo de la Coruña, Racing o Mallorca, entre otros. El también ex director deportivo del club balear insultó al ex del Real Madrid hasta en cinco idiomas después de su mensaje de apoyo al pueblo de Gaza. «Eres un hijo de puta», escribió el portero en su perfil oficial de las redes sociales.

Benzema y los Hermanos Musulmanes

El ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, ha acusado a Benzema en una entrevista con CNews de tener «vínculos notorios» con los Hermanos Musulmanes, una organización que en territorio francés está considerada como terrorista.

Los Hermanos Musulmanes es una organización creada en 1929 en Egipto y está considerada uno de los grupos más influyentes en el mundo árabe. Su ideario nació en su día como una resistencia al colonialismo británico y está considerado como una alternativa a la cultura materialista e individualista de Occidente. Su fin último es extender las leyes y principios islámicos contenidos en el Corán y en la Sunna a todos los ámbitos de la vida -personal, social, político, económico y cultural- de modo gradual y pacífico.

Uno de los principios básicos de los Hermanos Musulmanes es buscar los califatos islámicos en distintos países y unificarlos. Fueron uno de los responsables del grupo terrorista Hamás, autor del atentado que ha iniciado una guerra con Israel.

Toda esta polémica llega en un momento en el que Karim Benzema no pasa por su mejor momento en los últimos meses. El delantero francés disputó su último partido hace 11 días en la derrota ante el Al-Ahli tras tres partidos sin estar disponible. El ex del Real Madrid acumula ya más de un mes sin hacer un gol con la camiseta del Al-Ittihad. No lo hace desde el pasado 14 de septiembre ante el Al Akhdoud donde su equipo venció gracias a este solitario gol.