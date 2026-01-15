Al menos un herido por una explosión en el centro de Utrecht, Países Bajos

Una fuerte explosión en una vivienda en una calle céntrica de Utrecht, en Países Bajos, ha causado un gran incendio y dejado al menos un herido. La explosión ha tenido lugar sobre las 15:30 horas, en el barrio de Visscherssteeg. El suceso ha obligado a un amplio despliegue de los servicios de emergencia, según ha informado la policía neerlandesa, que ya investiga el origen de la explosión y aún no tiene «una imagen clara» de la situación.

Las autoridades neerlandesas han informado de que poco antes de las 15:30 horas se recibieron varios avisos sobre una fuerte explosión que también provocó un incendio. Los bomberos elevaron el nivel de intervención a «gran incendio». La policía y los servicios de emergencias han acordonado la zona. La explosión también afectó a edificios cercanos, rompiendo ventanas y cristales y la vía pública ha quedado cubierta de escombros.

Las autoridades de Utrecht han pedido a la población que no se acerque al lugar del incidente y que facilite el trabajo de los equipos de emergencia. Varias ambulancias y helicópteros medicalizados han sido movilizados de forma preventiva, y las calles cercanas al foco del incendio permanecen cerradas al tráfico.

Las autoridades activaron el protocolo GRIP-2, que implica la coordinación de servicios de emergencia también fuera del lugar exacto del incidente. El fuego generó llamas intensas y columnas de humo visibles desde distintos puntos de la ciudad.

Testigos del incidente han descrito una «gigantesca explosión» que ha afectado varios edificios en la zona, según han adelantado medios de comunicación neerlandeses. Algunos informes iniciales de la situación apuntan a que diez personas pueden haber resultado heridas, pero esta información aún está sin confirmar.

[Noticia en ampliación.]