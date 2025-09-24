Al menos dos muertos durante un tiroteo en un centro de detención de inmigrantes en Dallas, Texas

Al menos una persona ha muerto y otra ha resultado herida durante un tiroteo ocurrido durante la mañana de este miércoles en un centro de detención de inmigrantes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, según ha informado la Policía local. Las fuerzas de seguridad también han confirmado el fallecimiento del supuesto tirador.

La investigación preliminar apunta que el sospechoso abrió fuego poco antes de las 6:40 horas (hora local) desde un edificio adyacente. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, ha anunciado que el presunto atacante se ha suicidado de un disparo antes de que pudiese ser interceptado por la Policía.

Noem ha vinculado este incidente con una ola de «violencia sin precedentes» contra el personal del ICE. Aunque también ha señalado que «aún se están recabando detalles» y «no se sabe el motivo del ataque». «Esto debe parar», ha reclamado en un mensaje difundido en redes sociales.

J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, ha pedido también el cese de estos «ataques obsesivos» contra los servicios de seguridad y, en particular, contra el ICE, en un mensaje en el que ha expresado su apoyo a las víctimas de este ataque y a sus familias.